Два из четырех поврежденных ж/д путей восстановили в Вязьме

Постоянно живущий с отцом в Орске мальчик перестал выходить на связь с матерью и бабушкой после охватившего город наводнения. Родные не могут связаться с ребенком, хотя все звонки проходят. В трубке они слышат только постоянные гудки. Подробности «360» рассказала мать пропавшего Юлия.

Она подчеркнула, что с отцом ребенка в брак не вступала. Сын постоянно жил с отцом, но регулярно общался с матерью и бабушкой.

После начала наводнения отец ребенка связался с Юлией и сообщил, что собирает вещи и уезжает. После этого связаться с сыном женщина не смогла.

«Муж увез ребенка, и я не знаю - куда. Утонули они или нет, неизвестно. Потоп начался, и больше я своего сына не видела. Его отец вышел на связь один раз, сказал, что собирает вещи», - поделилась собеседница «360».

Она отметила, что несколько дней дозванивалась на телефон сына, но трубку никто не взял. По мнению женщины, отец мог просто заблокировать номер на самом аппарате мальчика. По ее словам, с папой ребенка удалось связаться один раз. Он сообщил, что все в порядке, но сказать, где сейчас находится общий сын, не захотел.

Юлия добавила, что обратилась в полицию и другие правоохранительные органы, чтобы найти ребенка. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Прорыв городской дамбы привел к серьезному затоплению района Старый город в Орске. Под воду ушли более шести тысяч домов. Власти Оренбургской области пообещали пострадавшим жителям компенсации взамен утраченного имущества.