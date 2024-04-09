Два из четырех поврежденных ж/д путей восстановили в Вязьме
Последствия обрушения путепровода в Вязьме устраняют по графику. Специалистам уже удалось восстановить два пути железнодорожной линии, сейчас их проверяют поездом ремонтной службы, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что все работы по восстановлению проходят на максимальной скорости. Также рабочие начали приводить еще два пути в порядок после полной расчистки.
По словам Анохина, работы по разбору завалов на железнодорожном полотне завершили на 95%. С места обрушения убрали более 1800 тонн бетонных конструкций.
Также специалисты закончили подготовку к прокладке сети газоснабжения. На месте происшествия трудятся более 500 человек и 100 единиц спецтехники.
Обрушение железнодорожного моста в Вязьме произошло 8 апреля. В результате ЧП погибла женщина, травмы получили пять человек. Следственный комитет завел уголовное дело.