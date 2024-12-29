Два грузовика столкнулись на МКАД, есть пострадавший

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Одного из водителей зажало рулем. На место ДТП прибыли ДПС и скорая помощь.

«АКБ отключили, водитель зажат рулевым узлом, возгорания нет, начинаем деблокацию», - рассказал собеседник 360.ru.

По его данным, в ДТП пострадал один человек. Из-за аварии на трассе перекрыли две полосы.

Ранее ДТП произошло на трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград» в Гагаринском районе Саратовской области. Водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением и влетел в бетонные блоки ограждения. Пострадавшего автомобилиста доставили в больницу.