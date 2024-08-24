Два десятка самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за урагана

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Там уточнили, что из-за сильного ветра и для безопасности полетов экипажи 20 воздушных судов ушли на запасные аэродромы. Самолетам пришлось приземляться в Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Грозном и Элисте.

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании», - отметили представители воздушной гавани.

Они пояснили, что уже прибывшие самолеты вылетают в плановом порядке.

При этом обратные рейсы самолетов, которые сейчас находятся на запасных аэродромах, задержатся. Пассажиров предупредят заранее обо всех изменениях авиакомпании.

Ранее экипаж самолета Ан-2, вылетевший из поселка Солнечный Усть-Майского района в Якутск, экстренно приземлился в пяти километрах от этого населенного пункта. Причиной аварийной посадки стал отказ двигателя.