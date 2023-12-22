Два десятка автомобилей столкнулись в нижегородском селе, есть пострадавшие

В Москве студентку первого курса колледжа нашли без сознания с шестью колотыми ранами в общежитии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, 16-летнюю девушку колледжа одного из столичных вузов в среду, 20 декабря, нашли всю в крови и без сознания в общежитии. У пострадавшей было шесть колотых ран: две на шее и еще четыре в районе груди.

Медики экстренно увезли студентку в больницу. Сейчас они предпринимают все меры, чтобы спасти ее. Пока неизвестно, чем именно были нанесены раны. Эксперты установят это позже.

Однокурсницы студентки отмечали, что у нее были сложные отношения с родителями. Нередко она жаловалась, что на нее давят, постоянно контролируют успеваемость и ругают за пропуски.

Сейчас правоохранители разбираются с родителями пострадавшей. Они живут в закрытом поселке Звездный городок внутри Щелкова. В семье работает только отец. На учетах в полиции семья не состояла.

В начале декабря в свердловском Качканаре в туалете квартиры нашли тело 16-летней девушки. Она покончила с собой, а в своем поступке обвинила мать.