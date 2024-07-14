Два человека застряли в рухнувшем лифте в жилом доме на севере Москвы
Лифт с двумя пассажирами рухнул в жилом доме в московском районе Коптево. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
ЧП произошло в доме на Коптевской улице. На место выехали спасатели.
Ранее сотрудники МЧС вытащили ребенка из застрявшего лифта в горящей многоэтажке в московском районе Орехово-Борисово Северное. Пожар произошел в одной из квартир на 20-м этаже - пламя охватило кухню и частично коридор. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.
Спасатели потушили пожар и эвакуировали девочку, заблокированную в лифте на 15-м этаже. По данным источника, ребенка передали врачам скорой помощи. Они подтвердили, что девочка не пострадала.