Два человека выпали с 12-го этажа в Москве

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ЧП произошло на юго-востоке столицы, рядом с домом № 2 по улице Лавриненко. С заявлением обратился очевидец, который увидел факт падения мужчины и женщины.

Прибывшие на место экстренные службы зафиксировали смерть одного выпавшего, второго доставили в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

В начале января в Москве мужчина погиб после падения из окна в ходе драки с сыном.