11 марта 2024, 14:33

Два человека выпали с 12-го этажа в Москве

РИА «Новости»
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В Москве с высоты 12-го этажа выпали два человека, один из них скончался. Об этом «360» сообщил источник.

ЧП произошло на юго-востоке столицы, рядом с домом № 2 по улице Лавриненко. С заявлением обратился очевидец, который увидел факт падения мужчины и женщины.

Прибывшие на место экстренные службы зафиксировали смерть одного выпавшего, второго доставили в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

В начале января в Москве мужчина погиб после падения из окна в ходе драки с сыном.

Больницы Женщины Мужчины Москва
11 марта 2024, 14:02
Жительница Екатеринбурга разбила голову, поскользнувшись на мокром полу
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге мать двоих детей получила черепно-мозговую травму, поскользнувшись на мокром полу в комплексе «Юга». Об этом сообщило издание E1.RU.

По словам женщины, она упала в коридоре, где было много воды, и заработала «гематому на полголовы». Женщина заявила, что намерена подать в суд на термальный комплекс.

Екатеринбурженка пожаловалась, что в здании даже нет помещения для медицинских нужд - ее осматривали в подсобке. Пострадавшая отказалась от госпитализации, поскольку ей было не с кем оставить детей - годовалого и девятилетнего.

В комплексе «Юга» сообщили, что вернули женщине деньги за билеты. Собеседник добавил, что она поскользнулась на входе в душевую. Пострадавшей оказали первую помощь и вызвали скорую. Он утверждал, что в учреждении есть медицинский кабинет, в котором работает медик.

Ранее актер Павел Поймалов скончался из-за отека головного мозга, который начался после его падения на улице.

Суд Дети Женщины Екатеринбург
11 марта 2024, 11:41
Пожар на складе в подмосковных Родниках локализовали на 970 «квадратах»
РИА «Новости»
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Пожар на складе стройматериалов в поселке Родники Раменского городского округа локализовали на площади 970 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Изначально возгорание возникло в здании ангара. В МЧС сообщали, что огонь распространился на 700 «квадратах». Позже появились данные об обрушении кровли. Кроме того, пламя перекинулось на соседнее административное здание.

«Оно горит на 100 квадратных метрах. К месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров вредных веществ в воздухе», - уточняли в пресс-службе в 11:09.

Также в ведомстве сообщали о разгерметизации контейнера с горюче-смазочным материалом. Жидкость разлилась и воспламенилась на 400 квадратных метрах.

Работа на месте происшествия продолжается.

Пожары МЧС РФ
11 марта 2024, 09:30
Пятиклассник упал с высоты пятого этажа в Ленобласти
РИА «Новости»
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Ученик пятого класса сорвался с высоты пятого этажа в пустом недостроенном многоэтажном здании, расположенном на улице Ленина в городе Сланцы в Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Школьник вместе с друзьями играл в многоэтажке, бегал по перекрытиям. Он упал на бетонные плиты. Прибывшие к месту ЧП медики скорой помощи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму. Пострадавшего госпитализировали.

По данным издания, следователи СК РФ уже начали проверку по факту случившегося. Однако официальной информации об инциденте пока нет.

В конце февраля девятилетний мальчик катался вместе с братом на перилах в одном из домов Омска. Школьник упал с шестого этажа и разбился насмерть.

Ленинградская область СК РФ Школьники
11 марта 2024, 09:29
Самолет Ан-12 приземлился без одного колеса в Комсомольске-на-Амуре
РИА «Новости»
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Во время посадки военно-транспортного самолета Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре едва не произошло ЧП, судно приземлилось без одного колеса. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, ситуация произошла ранее в понедельник. Пилоты Ан-12 запросили экстренную посадку на аэродроме Хурба из-за проблем с шасси. Самолет летел из Нижневартовска.

Всего на борту находились восемь человек. После разрешения посадки самолет успешно приземлился на посадочную полосу в Комсомольске-на-Амуре.

В декабре самолет Ан-24 в Якутии приземлился на реку Колыму вместо взлетно-посадочной полосы. Пассажиры и экипаж борта не пострадали, транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Также ранее в Тверской области легкомоторный самолет совершил вынужденную жесткую посадку на лед реки Волги. После остановки передняя часть судна провалилась под лед.

Якутия Самолеты

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