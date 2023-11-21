Два человека стали жертвами ДТП с коровой на Кубани
Двое погибли, еще два человека пострадали на Кубани в ДТП на трассе с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Смертельная авария произошла около 20:00 на трассе «Лабинск - Мостовской - граница КЧР», из-за вышедшей на дорогу коровы.
«Водитель Mercedes сбил животное, которое от удара отбросило на встречную полосу, где его сбил автомобиль скорой медицинской помощи. После столкновения с коровой иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль Lada, после чего опрокинулась», - указали в сообщении.
По данным МВД, на месте погибли 28-летние водитель и пассажир Mercedes. Еще одного пассажира иномарки и пассажира Lada госпитализировали. В автомобиле скорой медицинской помощи никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее четыре человека получили смертельные травмы при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Советском районе Крыма. Водитель Lada Kalina выехал на встречку, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2104.