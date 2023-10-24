Два человека сгорели при ДТП на трассе в Татарстане
ДТП устроили автомобили Mercedes-Benz и УАЗ в Альметьевском районе Татарстана. После столкновения машины загорелись, в результате погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД республики.
«Водитель автомобиля Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем УАЗ. В результате ДТП оба автомобиля загорелись», - указали в сообщении.
По данным ГИБДД, водитель и пассажир автомобиля УАЗ скончались на месте ДТП. Медики госпитализировали водителя автомобиля Mercedes-Benz. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Накануне в Иркутской области произошло массовое ДТП, в котором погибли три человека. Но на трассе столкнулись Isuzu Forward, Subaru Legacy и грузовая «газель». Водитель и два пассажира одной из легковушек получили смертельные травмы.