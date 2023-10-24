Два человека сгорели при ДТП на трассе в Татарстане

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«Водитель автомобиля Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем УАЗ. В результате ДТП оба автомобиля загорелись», - указали в сообщении.

По данным ГИБДД, водитель и пассажир автомобиля УАЗ скончались на месте ДТП. Медики госпитализировали водителя автомобиля Mercedes-Benz. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Накануне в Иркутской области произошло массовое ДТП, в котором погибли три человека. Но на трассе столкнулись Isuzu Forward, Subaru Legacy и грузовая «газель». Водитель и два пассажира одной из легковушек получили смертельные травмы.