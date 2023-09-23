Два человека разбились при прыжке с парапланом в Саратовской области — СМИ
В селе Широкое Татищевского района Саратовской области два человека разбились при прыжке с парапланом. Об этом сообщило издание «ЧП Саратов».
В результате происшествия пострадали мужчина и женщина. На месте работают экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются.
Известно, что мужчину 1968 года рождения доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи центра медицины катастроф госпитализировали женщину 1973 года рождения в критическом состоянии.
В начале августа 2023 года возле села Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай упал параплан. О дальнейшей судьбе управлявшего им человека не сообщалось. Горно-Алтайская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения правил воздушного законодательства.