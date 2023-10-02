Два человека пропали на Камчатке во время форсирования реки

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Две легковые машины перевернулись при попытке переехать на другой берег реки. Однако автомобилистам помешало сильное течение. Из семи пассажиров лишь пятеро смогли добраться до берега. Судьба двух человек остается неизвестной.

«Поиски продолжаются», - рассказали в ведомстве.

До этого на Камчатке пропали шестеро туристов, которые отправились со стоянки «Копыто» к вулкану Толбачик. После этого началась спасательная операция, туристов нашли живыми. Сотрудники МЧС доставили найденных людей в Козыревск. Никто из них не нуждался в медицинской помощи.

Ранее двое мужчин пропали в акватории Авачинского залива на Камчатке. Они отправили в службу 112 сигнал с просьбой о помощи, сообщил RT.