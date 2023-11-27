Два человека пострадали в Новой Москве из-за оторвавшейся пластины от подъемника
В Новой Москве от подъемника отлетела железная пластина. В результате ЧП пострадали два человека, сообщил источник «360».
Мужчина снимал на видео последствия сильнейшего шторма, разыгравшегося в Краснодарском крае. В это время берег пляжа накрыла волна, автор видео попытался отойти, но, видимо, начал поскальзываться.
Молодой человек едва не упал сам и выронил телефон. На записи видно, что смартфон оказался в воде, а владелец пытается его поймать.
Стихия разбушевалась в Краснодарском крае, из-за чего в Черном море поднялись гигантские волны. Потоки воды сносили все на своем пути и заливали первые этажи зданий. Глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что ветер повалил около 70 деревьев, сорвал кровли некоторых домов, повредил остановочные комплексы. Также обрушился трехэтажный дом из-за размыва грунта.
Жертвами ненастья на Кубани и в Крыму стали четыре человека. Один из погибших отправился посмотреть, как бушует море, а через время его тело нашли рядом с местным пансионатом.
В пресс-службе управляющей компании сообщили, что дом сдан частично, поэтому устранение проблемы находится полностью под контролем застройщика. В данный момент они уже приступили к ликвидации аварии.
Ранее еще одна авария произошла в элитном московском ЖК «КутузовGRAD II», затопленными оказались десятки квартир, в лифте с потолка лил дождь. По информации «360», в первом подъезде второго корпуса прорвало трубу. Вода текла из шкафа отопления, в котором утром хозяйничали сантехники. Ее удалось перекрыть и протечку устранить.
Завод производит пиво «Живое» и «Лебердон», а также лимонады и энергетики Mirax. Напитки Ипатовского пивоваренного завода поставляются в торговые сети по всей России.
«Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива», - заявил источник издания.
Ранее сотрудники ФСБ и Федеральной налоговой службы провели анализ алкогольного рынка и выявили две схемы с выводом спирта в нелегальный оборот. Площадки по выводу алкогольсодержащей продукции на теневой рынок находились в Москве, Нижегородской и Самарской областях и Подмосковье.
По его словам, фронт шторма проходил в ночь на 27 ноября. Сильнейший ветер, который достигал 30 метров в секунду, нагнал волны в Севастопольскую бухту.
«А тут у воды на набережной стоит это помещение - третий зал аквариума. Этот зал у нас - пресноводные обитатели, тропические пресноводные обитатели четырех континентов. Там проживали примерно 800 животных всевозможных: камбоджийские, Южная Африка, Южная Америка, Северная Америка», - рассказал глава музея.
Волны начали ударять в набережную и подниматься на высоту около 10-12 метров. Вода обрушилась на кровлю помещения, где находилось вентиляционное и другое оборудование. В результате образовалась воронка, и большое количество морской воды начало поступать в аквариум. На место ЧП выехали оперативные службы.
«Уже в четыре часа фронт прошел, ветер начал немного стихать, и вода перестала поступать. Но та вода, которая поступила, затопила аквариум. <…> Вышло из строя все оборудование, мы обесточили зал. И вода поступила во все аквариумы, в которых проживали эти животные пресноводные, теплолюбивые. Вода морская, холодная, вода соленая», - объяснил Кравцов.
В итоге из-за шторма погибли около 800 обитателей аквариума, а именно рыбы, подчеркнул он.
«Стихия у нас разрушила все вокруг. Обнесла облицовку зданий, разрушила набережную, разрушила пандус. У нас были прекрасные кованые ворота, которым 126 лет. Их вырвало с корнем и унесло в море. Набросало нам камней», - поделился директор музея.
Крым оказался под влиянием средиземноморского циклона. На регион обрушился шторм с ураганным ветром, из-за чего власти ввели режим ЧС.