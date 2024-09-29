Два человека пострадали в массовом ДТП на западе Москвы

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Четыре легковых автомобиля - машина ДПС, Infiniti, BMW и Mercedes - столкнулись на Кутузовском проспекте, 37. Там образовалась пробка. Перекрыли четыре полосы из шести в сторону Московской области.

По имеющейся информации, разлива и возгорания топлива не зафиксировали. На место ДТП прибыла бригада скорой помощи и наряд ДПС.

В аварии пострадали два человека. Инспектор ДПС получил ушиб головы, его отправили в Боткинскую больницу. Также пострадала пассажирка БМВ. Девушка доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее в Липецкой области автобус с футболистами молодежной команды воронежского «Факела» столкнулся с КамАЗом. Спортсмены в аварии не пострадали.