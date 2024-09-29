29 сентября 2024, 00:47

Два человека пострадали в массовом ДТП на западе Москвы

РИА «Новости»
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Четыре легковых автомобиля столкнулись на западе Москвы, пострадали два человека. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Четыре легковых автомобиля - машина ДПС, Infiniti, BMW и Mercedes - столкнулись на Кутузовском проспекте, 37. Там образовалась пробка. Перекрыли четыре полосы из шести в сторону Московской области.

По имеющейся информации, разлива и возгорания топлива не зафиксировали. На место ДТП прибыла бригада скорой помощи и наряд ДПС.

В аварии пострадали два человека. Инспектор ДПС получил ушиб головы, его отправили в Боткинскую больницу. Также пострадала пассажирка БМВ. Девушка доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее в Липецкой области автобус с футболистами молодежной команды воронежского «Факела» столкнулся с КамАЗом. Спортсмены в аварии не пострадали.

Больницы ДТП Машины Полиция Москва
29 сентября 2024, 00:07
Стало известно о состоянии избитой в Ульяновске пенсионерки-цветочнице
Freepik
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Избитая в Ульяновске пенсионерка призналась, что боится торговать цветами после нападения. Об этом пожилая женщина рассказала Telegram-каналу Shot.

Пенсионерка поделилась подробностями нападения. По ее словам, она весь день провела в полиции и до сих пор там находится.

Женщина рассказала, что мужчина напал на нее неожиданно. Подошел и резко ударил. Она сначала даже ничего не поняла, но запомнила, что от него пахло алкоголем.

Полицию она сама вызвала, а утром пошла в больницу, где прошла обследование. Ей сделали компьютерную томографию, которая показала отсутствие серьезных травм, но избиение все равно повлияло на ее здоровье.

«Но ситуация в целом сказалась на ее здоровье тяжело - у нее резко вскочило давление на фоне повышенной гипертонии. Также у женщины остеохондроз, болят суставы», - уточнил канал.

Женщина в прошлом педагог местной музыкальной школы, а букеты она продает, чтобы получить дополнительные средства на жизнь.

Ранее избивший бабушку мужчина извинился перед ней , но не смог объяснить, почему напал пенсионерку. Против него завели уголовное дело. Это происшествие получило широкий общественный резонанс, видео нападения появилось в Сети. На него отреагировал художник Никас Сафронов, заявивший, что оплатит женщине лечение.

Пенсионеры Торговля Цветы Избиения
28 сентября 2024, 23:26
Самолет «Победы» экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира
РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Победа», следовавший в Самару, выполнил экстренную посадку в Ульяновске из-за смерти пассажира. Об этом сообщили Telegram-канал «112».

Смертность Самолеты
28 сентября 2024, 17:08
Неизвестный обстрелял машины в Челябинске
РИА «Новости»
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Неизвестный мужчина расстрелял окна у нескольких автомобилей на северо-западе Челябинска. Об этом сообщило местное издание 74.ru.

По словам жителей района, под огонь попал в том числе автомобиль вдовы участника СВО, погибшего несколько месяцев назад. Они обратились за помощью в правоохранительные органы. Полиция разыскивает возможных очевидцев происшествия.

Ранее в Одинцове сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего местного жителя , который бил палкой по иномарке. По предварительной информации, он делал это из-за конфликта с владельцем машины.

В начале сентября четверо подростков сожгли автомобиль BMW , припаркованный во дворе на улице Лобачевского в Москве. Пострадала и машина, стоявшая рядом. Когда поджигателей задержали, они признались, что сделали это за вознаграждение.

Челябинск Мужчины Машины
28 сентября 2024, 14:14
Подросток в Петербурге играл с пистолетом и подстрелил школьницу
РИА «Новости»
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Ребенок в Санкт-Петербурге случайно выстрелил в 14-летнюю школьницу из пневматического пистолета. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, пострадавшая на детской площадке на улице Олеко Дундича играла с друзьями. Один из подростков случайно выстрелил в нее из пистолета, боеприпас попал в рот.

Школьницу отвезли в больницу, застряла у нее в глотке. Медики оценили ее состояние как средней тяжести, девочке диагностировали ушибленные раны на небе.

Правоохранительные органы по факту ЧП начали проверку, официальная информация по делу пока что не поступала.

В конце августа мужчина выстрелил из пневматики в школьника в Ленинском городском округе. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, угрозы его жизни нет. Силовики оперативно задержали стрелка, суд отправил его на два месяца в СИЗО.

Санкт-Петербург Дети Школьники

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