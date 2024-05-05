Два человека пострадали в ДТП в Таганском районе Москвы

По его информации, авария случилась около 06:30 на улице Нижегородской. Столкнулись Kia, Hyundai и Mercedes. Оказалась частично повреждена мачта освещения. Одного из пострадавших отвезли в городскую клиническую больницу.

Разлива топлива и возгорания не было. Подробностей о раненых и их состоянии не поступало.

Ранее стало известно, что на западе Москвы, на улице Ярцевской, водитель электровелосипеда службы доставки сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома и скрылся. Пострадавшую госпитализировали. Установление обстоятельств происшествия проконтролируют сотрудники прокуратуры Западного административного округа столицы.