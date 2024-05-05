05 мая 2024, 07:30

Два человека пострадали в ДТП в Таганском районе Москвы

РИА «Новости»
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Два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Таганском районе Москвы. По крайней мере одному из них потребовалась госпитализация, сообщил источник 360.ru.

По его информации, авария случилась около 06:30 на улице Нижегородской. Столкнулись Kia, Hyundai и Mercedes. Оказалась частично повреждена мачта освещения. Одного из пострадавших отвезли в городскую клиническую больницу.

Разлива топлива и возгорания не было. Подробностей о раненых и их состоянии не поступало.

Ранее стало известно, что на западе Москвы, на улице Ярцевской, водитель электровелосипеда службы доставки сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома и скрылся. Пострадавшую госпитализировали. Установление обстоятельств происшествия проконтролируют сотрудники прокуратуры Западного административного округа столицы.

ДТП Mercedes Москва
05 мая 2024, 13:58
Число лишившихся света жителей Свердловской области сократилось до 41 тысячи
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Порядка 41 тысячи жителей Свердловской области остаются без электричества из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.

Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и Свердловскую область в ночь на субботу. Непогода продолжалась до утра воскресенья. Больше всего снега выпало в Ревде, к утру 5 мая толщина снежного покрова достигала 31 сантиметра.

«По оперативным данным, количество потребителей без электроснабжения в Свердловской области сократилось до 41 тысячи», - уточнили в ведомстве.

До этого прокуратура Свердловской области сообщала, что без света остались порядка 74 тысяч жителей Ревды, Дегтярска, Первоуральска и других населенных пунктов. В ряде районов возникли проблемы с водой и отоплением.

Электричество Россия Екатеринбург Свердловская область Снегопад
05 мая 2024, 10:46
МЧС назвало число подтопленных домов и участков в России
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Сотрудники МЧС продолжают устранять последствия паводков в регионах. Подтопленными остаются 4206 жилых домов и 10 386 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

За последние сутки спасатели откачали 350 тысяч кубометров воды, просушили восемь тысяч домов и продезинфицировали более 21 тысячи зданий.

По данным МЧС, вода в реке Ишим в Тюменской области продолжает подниматься в Викуловском районе, а возле сел Ильинка и Абатское специалисты заметили снижение. Спасатели помогают жителям эвакуироваться с затопленных территорий.

«В селах, отрезанных водой от большой земли, организованы лодочные переправы», - указали в пресс-службе.

В Оренбургской области остаются подтопленными 3287 жилых домов и 7136 приусадебных участков. Паводки также продолжаются в шести муниципалитетах Курганской области.

Ранее губернатор Оренбургской области рассказал, что в регионе все структуры занимаются восстановлением территорий , освобожденных от воды. Он пообещал, что власти запустят все разрушенные объекты.

Спасатели Паводки Курганская область Реки Наводнение в Оренбургской области
05 мая 2024, 10:30
Водитель иномарки погиб из-за столкновения с КамАЗом в Татарстане
Пресс-служба МВД
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Грузовики Mercedes и КамАЗ загорелись после столкновения на 824-м километре дороги М-12 «Восток» в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

В результате ДТП погиб водитель иномарки 1996 года рождения. По предварительным данным, Mercedes на большой скорости влетел в грузовик дорожной службы «Обстоятельства ДТП выясняются», - подчеркнули в пресс-службе.

Госавтоинспекция МВД также обратилась к водителям и напомнила о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий.

Ранее массовое ДТП произошло в Таганском районе Москвы. Утром у светофора на Нижегородской улице столкнулись сразу три иномарки: Kia, Hyundai и Mercedes. В результате аварии пострадали два человека, одному из них потребовалась госпитализация. По предварительным данным, инициатором аварии был водитель Mercedes, который находился в нетрезвом состоянии. По информации источника, разлива топлива и возгорания не было.

Грузовики Татарстан ДТП Водители Mercedes
05 мая 2024, 10:01
Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области
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Южная транспортная прокуратура проведет проверку из-за схода грузового поезда с рельсов в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло на узловой станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги. Из-за схода электровоза с рельсов никто не пострадал.

«Сальская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - указали в пресс-службе.

Ранее железнодорожный состав сошел с рельсов в Бурятии. Сход трех вагонов с углем произошел на подъездном пути необщего пользования в Улан-Удэ. В результате никто не пострадал, дорожные службы начали проводить восстановленные работы. Прокуратура установит причины произошедшего и в случае необходимости примет меры реагирования.

РЖД Прокуратура РФ Дороги Поезда

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