Два человека пострадали в ДТП в Таганском районе Москвы
Два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Таганском районе Москвы. По крайней мере одному из них потребовалась госпитализация, сообщил источник 360.ru.
По его информации, авария случилась около 06:30 на улице Нижегородской. Столкнулись Kia, Hyundai и Mercedes. Оказалась частично повреждена мачта освещения. Одного из пострадавших отвезли в городскую клиническую больницу.
Разлива топлива и возгорания не было. Подробностей о раненых и их состоянии не поступало.
Ранее стало известно, что на западе Москвы, на улице Ярцевской, водитель электровелосипеда службы доставки сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома и скрылся. Пострадавшую госпитализировали. Установление обстоятельств происшествия проконтролируют сотрудники прокуратуры Западного административного округа столицы.