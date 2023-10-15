Два человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Хабаровске
Автомобиль скорой помощи с пациентом в салоне попал в ДТП с Toyota Land Cruiser в Хабаровске. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональной прокуратуре.
В медицинском автомобиле находилась местная жительница, которую везли в больницу в Комсомольске-на-Амуре. Она получила травму позвоночника.
«Бабушку доставляли в больницу, когда внедорожник столкнулся с каретой скорой помощи. После удара медмашина завалилась на бок, в результате чего фельдшер получил ушибы лица, а пенсионерка - травму позвоночника», - говорится в сообщении.
Медработника отправили на амбулаторное лечение, а пострадавшую отвезли в больницу на другой машине скорой помощи.
Пресс-служба ГИБДД по Хабаровскому краю уточнила, что ДТП произошло на проспекте Ленина. Водитель Toyota Land Cruiser при развороте не предоставил преимущество медицинскому «Соболю».