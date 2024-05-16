16 мая 2024, 21:13

Два человека пострадали в ДТП с участием машины полиции в Царицыне

Pixabay
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Авария произошла в Царицыне с участием автомобиля полиции, пострадали два человека. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло на пересечении улицы Бакинской и Кавказского бульвара. Столкнулись машина полиции и автомобиль Infiniti. Одну полосу в сторону области перекрыли.

На место происшествия выехала скорая, выяснилось, что в результате аварии пострадали двое полицейских. Медики оказывают им первую помощь, информации об их состоянии пока нет.

На улице Шолохова в ДТП с учебным автомобилем пострадал мотоциклист.

По информации источника 360.ru, пострадавший жив, но «не очень в сознании». Накануне в Измайлове водитель мотоблока сбил девочку и скрылся с места происшествия. Ребенок получил травму ноги.

Скорая помощь ДТП Машины Водители Полиция
16 мая 2024, 21:25
Гранату нашли у пассажира на Восточном вокзале в Москве
Unsplash
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На Восточном вокзале в Москве у пассажира нашли предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил источник 360.ru.

Инцидент произошел на первом этажа вокзала. Мужчину остановили у металлоискателя.

«В сумке у пассажира на металлодетекторе нашли гранату», - заявил источник.

Накануне похожий на гранату предмет нашли в кустах на Бурской улице в столице. Территорию оцепили. До этого во дворе многоэтажного дома в Отрадном обнаружили предмет, похожий на мину «Лепесток». Вещь лежала на газоне у бордюра. Источник 360.ru показал видео с места происшествия.

В Сергиево-Посадском городском округе специалисты «Мособлпожспаса» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. В службу экстренных вызовов обратился местный житель.

Мужчины Москва
16 мая 2024, 18:49
Полторашка с соляной кислотой разлилась в московском пункте выдачи заказов
Pxhere
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В одном из московских пунктов выдачи заказов крупного маркетплейса в Капотне разлилась соляная кислота. Как сообщил 360.ru источник, емкость с жидкостью, пришедшая заказчику, была повреждена.

«Произошла утечка соляной кислоты из 1,5-литровой бутылки», - передал источник.

Пункт выдачи заказов пристроен к жилому дому. Помещение уже проветрили и обработали нейтрализующим раствором. Поврежденную бутылку упаковали и передали представителям администрации «на ответственное хранение». Вопрос по утилизации тары решают.

Как утонил источник, кислота была предназначена для хозяйственно-бытового применения. Предварительно, никто не пострадал.

Летом 2023 года едкая кислота разлилась из контейнеров с мусорной площадки на Алтуфьевском шоссе в Москве. Специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб воздуха, превышения предельно допустимой концентрации они не обнаружили

Маркетплейсы Москва 2023 Москва
16 мая 2024, 18:44
Актер из «Папиных дочек» пропал в Москве
РИА «Новости»
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В Москве сотрудники полиции разыскивают пропавшего актера из сериала «Папины дочки» Андрея Светлова. В беседе с Regnum мама артиста сообщила, что сын отправился за деньгами в Климовск и исчез.

Пенсионерка пояснила, что в последнее время актер сидел без ролей, поэтому ездил на разные строительные объекты на подработку. С 9 по 12 мая он работал в Климовске, связи с ним не было, так как недавно у артиста украли два телефона.

«В воскресенье 12-го числа он приехал домой, сказал, что только для того, чтобы меня оповестить, что с ним все хорошо. А потом сказал, что поедет за деньгами заработанными, и пропал. С тех пор на связь не выходил», - рассказала журналистам женщина.

Она обратилась в полицию с просьбой выяснить, добрался ли сын до Климовска, получил ли зарплату и не попал ли в беду.

«Мне сказали, что по больницам и происшествиям проверили и никого похожего по описанию на Андрея в больницы не доставляли. Но больше пока никакой информации мне не сообщали», - отметила она.

Ранее полицейские освободили участника СВО из трудового рабства в Пушкино. По словам бойца, пока он ждал на вокзале поезд, разговорился с незнакомыми ему людьми, затем провал в памяти и «рабочий дом».

Полиция Актеры Москва
16 мая 2024, 18:36
«Трясет до сих». Школьница в Старом Осколе пошла в туалет ТЦ и родила мальчика
Unsplash
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Школьница пришла с матерью за покупками в торговый центр «Европа» в Старом Осколе и родила ребенка в туалете. Об этом 360.ru рассказала тетя новорожденного Татьяна.

«Дочь (родившая девушка - прим. ред.) пришла с мамой за продуктами, на кассе заболел живот, она ушла в туалет, мама приняла роды. Сейчас все уже хорошо, малыш здоров», - поделилась собеседница издания.

Родился мальчик. Вместе с роженицей младенца доставили в больницу. Как отметила родственница молодой мамы, ребенка однозначно оставят. Родители уже думают над именем.

«Я сначала не поверила, что сегодня родила, меня трясет до сих, мама вообще в шоке», - поделилась Татьяна.

Следственное Управление Следственного комитета России по Белгородской Области проведет проверку по факту происшествия.

«По результатам мониторинга СМИ организована проверка. В ее рамках будут установлены все обстоятельства произошедшего», - рассказали 360.ru в пресс-службе.

Ранее в Архангельске 15-летняя девочка родила в туалете торгового центра. После школьница вместе со своим 18-летним возлюбленным завернули ребенка в футболку и выбросили в ближайшем лесу.

Дети Россия Следственный комитет России Продукты Покупки

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