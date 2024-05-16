Два человека пострадали в ДТП с участием машины полиции в Царицыне
Авария произошла в Царицыне с участием автомобиля полиции, пострадали два человека. Об этом сообщил источник 360.ru.
ДТП произошло на пересечении улицы Бакинской и Кавказского бульвара. Столкнулись машина полиции и автомобиль Infiniti. Одну полосу в сторону области перекрыли.
На место происшествия выехала скорая, выяснилось, что в результате аварии пострадали двое полицейских. Медики оказывают им первую помощь, информации об их состоянии пока нет.
На улице Шолохова в ДТП с учебным автомобилем пострадал мотоциклист.
По информации источника 360.ru, пострадавший жив, но «не очень в сознании». Накануне в Измайлове водитель мотоблока сбил девочку и скрылся с места происшествия. Ребенок получил травму ноги.