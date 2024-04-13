Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Москвы

Служебную проверку начали в отношении сотрудников полиции Москвы после жалобы от семьи советника посла Киргизии в России Манаса Жолдошбекова. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она пояснила, что правоохранители в минувший понедельник, 8 апреля, вышли на профилактический обход. Жительница квартиры в доме на Нижегородской улице отказалась предъявить документы, заявив, что является женой сотрудника посольства Киргизии.

Волк подчеркнула, что полицейские не знали, что по этому адресу живет дипломатический работник с семьей. Она добавила, что в квартиру правоохранители не заходили, а также не оказывали физическое или психологическое воздействие.

«В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств», - добавила представитель МВД.

Министерство иностранных дел Киргизии после жалобы сотрудника своего посольства в Москве вызвало советника-консула посольства России Андрея Бурьева. В ведомстве заявили, что полицейские нарушили положение Венской конвенции и потребовали привлечь виновных к ответственности.