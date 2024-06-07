Два человека пострадали в ДТП с автозаком в Москве
На Люблинской улице в Москве произошло ДТП с участием спецавтомобиля МВД. В результате пострадали два человека, которых полицейские перевозили в автозаке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
«На Люблинской улице произошло ДТП с участием спецавтомобиля полиции. Предварительно, два человека, перевозившиеся в машине, получили травмы», - сообщили в ведомстве.
Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
В среду, 5 июня, в смертельное ДТП произошло в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа. Водитель автомобиля Kia на справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии погибли четверо несовершеннолетних пассажирок , пятую госпитализировали. Полицейские выяснили, что автомобилем управлял человек без водительских прав , его задержали.