12 декабря 2024, 18:43

Два человека пострадали в ДТП с автобусом в центре Москвы, загорелась легковушка

Global Look Press
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Легковушка загорелась после ДТП с автобусом рядом со станцией метро «Александровский сад» в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

Пострадали два человека. Одного из них зажало, сообщил заявитель.

«Тачка лупанула автобус. Морда авто всмятку», - сообщил источник.

Причины происшествия пока неизвестны. К месту ЧП выехали спецслужбы.

В этот же день два человека пострадали в ДТП с фурой на Брестском шоссе. Людей деблокируют из авто.

ДТП Автобусы Москва
12 декабря 2024, 17:44
«Дала леща и ушла». Мать одной из напавших на девочку в Котельниках раскрыла детали ссоры
РИА «Новости»
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Девочки-подростки до потери сознания избили сверстницу в школьном туалете в Котельниках. Мать одной из нападавших рассказала 360.ru, что дочь заступилась за нее. По словам женщины, пострадавшая девочка оскорбляла ее и пускала слухи, будто она женщина легкого поведения.

«А я болею онкологией. Как ребенок должен [поступить], видя, как мать мучается, а ее по всей школе оскорбляют? Я ее [дочь] не оправдываю. Она просто дала, по-русски говоря, леща и ушла», - рассказала собеседница 360.ru.

Мать призналась, что не знает, почему ее дочь вообще связалась с компанией девочек-подростков, которые напали на другую ученицу. По словам женщины, ее ребенок ничего не собирался делать, но подруги поставили ее перед фактом: «Дай леща, ты же хотела с ней поговорить». Собеседница 360.ru добавила, что очень переживает из-за произошедшей ситуации, а волноваться из-за заболевания ей нельзя.

Ранее мать пострадавшей девочки Нина рассказала, что ее дочь получила сотрясение мозга и внутричерепные травмы. По ее словам, напавшие подростки держат в страхе всю школу, и ее ребенок - не единственная их жертва.

Дети Котельники
12 декабря 2024, 16:44
Экспертиза подтвердила причину слепоты жены Федерации еврейских общин РФ из-за «пластики»
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Жена президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды ослепла после пластической операции. В своих увечьях женщина обвинила пластического хирурга Екатерину Л. Заключение экспертизы, подтвердившей причину вреда здоровью женщины, оказалось в распоряжении 360.ru.

Согласно документам, Борода прошлой осенью обратилась в клинику с жалобами на нависание верхних век, асимметрию болей и слезотечение.

Ей решили провести пластическую операцию. При этом анамнез, согласно заключению, собрали недостаточно тщательно и упустили из виду важные факторы, из-за которых операцию необходимо было скорректировать.

Через несколько дней после вмешательства хирургов пострадавшая пожаловалась на то, что она не может сомкнуть веки и стала намного хуже видеть. Врачи диагностировали ей атрофию зрительного нерва и помутнение роговицы. Один глаз у женщины видит всего на 2%, другой - на 5%.

Эксперт вынес заключение, что в клинике допустили много ошибок при лечении Бороды и ведении документации.

Адвокат Андрей Алешкин заявил 360.ru, что попросил прокурора Москвы взять дело на контроль. Он выразил надежду, что предъявление обвинения не затянется так же надолго, как экспертиза.

«В настоящее время следствием предпринимаются попытки вызова в следственные органы врача, которая уклонилась от вызова», - уточнил он.

По словам адвоката, медик не пришла к следователю под надуманным предлогом - якобы она заболела COVID-19.

Ранее в Москве отправили под домашний арест пластического хирурга Татьяну Станкевич, изуродовавшую двух пациенток.

Врачи Россия Пластические операции
12 декабря 2024, 12:26
«Умерли на руках». Глава центра реабилитации в Волгограде обвинила соседей в травле птиц
Freepik
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В Красноармейском районе Волгограда в центре реабилитации диких животных «Птичий Остров» неизвестные отравили пернатых. Руководитель учреждения Алина Ерина в беседе с 360.ru допустила, что это могли сделать соседи.

«У нас идет уже многолетняя травля со стороны соседей. Это на протяжении девяти, практически уже 10 лет происходит, то есть когда еще животных здесь и не было. Центр реабилитации здесь находится четыре года», - рассказала Ерина.

По словам Алины, все началось с покупки дома ее родителями в частном секторе Красноармейского района. Оказалось, это жилье очень хотели приобрести соседи: женщина-адвокат, ее безработный муж и сын - будущий юрист.

«Полгода они пытались признать недееспособным продавца, признать незаконной сделку о продаже. Не получилось ничего. Родителям моим советовали вещи даже не раскладывать. Потом, когда уже родители вступили в права наследования, они стали травить: вызывали полицию, <…> писали жалобы в администрацию», - вспомнила Ерина.

Соседи взялись за птиц С прошлого года соседи переключились с родителей Алины на ее центр реабилитации диких животных. Ерина заподозрила их сына в том, что он проник на территорию центра и попытался выгнать орланов.

Накануне Ерина повезла лебедя на рентген, а когда вернулась, обнаружила в вольере отравленных птиц.

«Я вижу, что у меня мертвый аист лежит, и чайки при смерти. <…> Стали колоть преднизолон, чтобы снять отек, потому что жуткий отек глотки пошел, как анафилактический шок. Я пыталась дать полисорб, чтобы отравление снять, просто настолько было все плохо, что они даже не могли глотать. К сожалению, все чайки умерли буквально на руках», - рассказала собеседница 360.ru.

Руководитель центра обратилась в полицию, правоохранители все зафиксировали. Также Алина договорилась с ветврачом о вскрытии.

В конце ноября жители Ивантеевки пожаловались на догхантеров , которые придумали новый способ расправы над питомцами. Теперь злоумышленники распыляют неизвестный химикат на собачьих площадках.

Птицы Животные
12 декабря 2024, 11:44
В Котельниках установили личности всех участниц жестокого избиения школьницы
Global Look Press
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В Котельниках установили личности школьниц, которые жестоко избили одноклассницу в туалете. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.

«Личности всех участниц конфликта установлены, ведется проверка правоохранительными органами. Пострадавшая девушка сейчас находится в детском центре Рошаля», - уточнили в министерстве.

ГСУ СК по Подмосковью возбудил уголовное дело по факту случившегося.

«Следователями осмотрена видеозапись, проведен осмотр места, допрошены свидетели, запрошен характеризующий материал», - заявили в СК.

Несколько девочек напали на сверстницу в туалете школы № 2 в Котельниках накануне. Они избили одноклассницу до потери сознания. Мать пострадавшей девочки Нина рассказала, что ее дочь получила сотрясение мозга и внутричерепные травмы.

При этом обидчицы до сих пор угрожают ребенку и пишут ей гневные сообщения, возмутилась Нина. По ее словам, школьница оказалась не единственной жертвой - подростки избили другую девочку и заставили ее раздеться на улице.

Избиения Котельники

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