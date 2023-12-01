Два человека пострадали в ДТП с автобусом и трактором на западе Москвы

Накануне на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) при выезде из Лефортовского тоннеля в Москве столкнулось несколько машин. На место прибыли сотрудники экстренных служб города. По предварительным данным, пострадавших нет.

О состоянии пострадавших пока ничего не известно. Прибывшие на место аварии правоохранители установят все причины и обстоятельства ДТП.

По его данным, утром 1 декабря после столкновения снегоуборочной техники и общественного транспорта больше всего повреждения получил автобус. У него разбито лобовое стекло и покорежена передняя дверь.