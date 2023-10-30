Два человека пострадали при жесткой посадке Ми-2 в Якутии

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В Республике Саха (Якутии) вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. Как сообщил Пятый канал , воздушное судно приземлилось в 300 километрах от населенного пункта Тикси.

«Предварительно, пострадали два человека», - написало издание.

В каком состоянии они находятся, пока неизвестно. По предварительным данным, на борту находились пять человек. Причины произошедшего выяснят специалисты.

Ми-2 является советских многоцелевым вертолетом, разработанным в начале 1960-х годов.

Ранее вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и сгорел в селе Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. Погибли шесть человек, четверо пострадавших туристов отказались от госпитализации.

Как рассказывали очевидцы, посадка проходила штатно , но затем вертолет задел задним винтом электрический столб. Следком возбудил уголовное дело.