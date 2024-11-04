04 ноября 2024, 09:38

Два человека пострадали при взрыве на стройке рядом с СИЗО в Москве

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Два человека пострадали при взрыве на стройплощадке в Москве. ЧП произошло в 1-м Силикатном проезде, рядом с СИЗО-3, сообщил источник 360.ru.

По имеющимся данным, рабочие находились в котловане глубиной около 10 метров. Внезапно, по неизвестной пока причине, на дне ямы, в трубе, произошел взрыв. По одной из версий, это мог быть кислородный баллон.

В результате один человек получил травмы обеих рук, второго оглушило. Для эвакуации пострадавших задействовали автокран. После мужчин передали прибывшим на место сотрудникам скорой помощи.

Взрывы Москва
03 ноября 2024, 23:20
Жертвами пожара в Сургуте стали четыре человека
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Четыре человека погибли в результате пожара в дачном доме в Сургуте, сообщила пресс-служба МЧС России. На месте ЧП работали 15 спасателей.

В числе погибших - двое несовершеннолетних, годовалый мальчик и трехлетняя девочка. Жертвами пожара также стали 27-летняя девушка и 56-летний мужчина.

Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

В ночь на 3 ноября сгорел частный дом в Ростовской области. Погибли трое членов семьи - мужчина и двое детей, трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик.

ХМАО Пожары МЧС РФ
03 ноября 2024, 21:10
Четыре человека пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Вологде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Самогонный аппарат взорвался и разнес две квартиры в Вологде, сообщила пресс-служба МЧС России. В результате ЧП пострадали четыре человека.

Спиртное добывали в квартире на втором этаже пятиэтажки. Что-то пошло не так, и аппарат взорвался. Волной снесло межквартирную перегородку, но несущие конструкции выдержали и не пострадали. Четыре человека получили ранения - двоих пришлось госпитализировать.

«На месте работают 28 специалистов и девять единиц техники МЧС России», - сообщили в ведомстве и опубликовали видео с места происшествия.

В конце лета самогонный аппарат взорвался в многоэтажке в Кургане. Пострадал хозяин квартиры.

Пожары МЧС РФ Взрывы
03 ноября 2024, 13:29
Семья из Новороссийска лишилась здоровых зубов в местной клинике
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Семейная пара лишилась здоровых зубов в клинике «Голливуд» в Новороссийске. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

Местный житель Денис и его супруга захотели улучшить внешний вид передних зубов и обратились в клинику к стоматологу Левону Мартиросяну. Врач убедил пациентов установить виниры. Пара согласилась и заплатила почти два миллиона рублей. Вместо «голливудской улыбки» Денис и его жена получили множество проблем, отметили авторы статьи.

После удаления нервов началась сильная головная боль, воспалились десны и образовались гнойные нарывы. Однако стоматолог решил довести дело до конца и установил виниры. После этого зубы искривились и завалились внутрь. Денис обратился в суд, стоматолога признали виновным и постановили взыскать с него четыре миллиона рублей.

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог Вероника Мелехова ранее предупредила, что реклама с очень низкими ценами на стоматологические услуги - это маркетинговый ход.

Семья Врачи
03 ноября 2024, 12:28
Люди боятся, что смоет дома. В Новосибирске прорвало трубу с кипятком
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Очередная коммунальная авария произошла в Новосибирске. На этот раз в Октябрьском районе прорвало трубу с кипятком, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Одна из местных жительниц рассказала, что вода с кипятком разлилась по улице Шевченко. Кипяток размыл грунт на Нижегородской и пошел по Зыряновской.

Как отметили авторы публикации, люди боятся, что их дома может смыть. Также горожане волнуются, что надолго останутся без воды и тепла. Ремонтники приступили к устранению дефектов на теплосетях.

Волна коммунальных ЧП накрывает Новосибирск еще до начала сильных холодов. Как сообщил Atas.info , река из кипятка разлилась на улице Сакко и Ванцетти. Затем прорыв обнаружили в районе перекрестка улиц Бориса Богаткова и Толстого.

Ранее в Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком. ЧП произошло рядом с местной поликлиникой.

Сибирь Коммунальные аварии

Новости по теме