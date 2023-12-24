Два человека пострадали при взрыве и разрушении дома в Сочи

В Сочи при разрушении многоквартирного жилого дома на улице Трубачева пострадали два человека, еще двое - спасены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона вечером 24 декабря. Подразделения МЧС отправили к месту вызова спустя минуту.

«В 20:56 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что имеются разрушения остекления жилого дома и балкона одной из квартир, без горения», - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, два человека пострадали, еще двоих спасли, а 23 - эвакуировали.

На месте находятся 60 специалистов и 19 единиц техники.

В одном из жилых домов в Сочи произошел взрыв. По предварительной версии, в квартире взорвался газ. Один из очевидцев рассказал «360», что взрыв был мощным.