Два человека пострадали при взрыве и разрушении дома в Сочи
В Сочи при разрушении многоквартирного жилого дома на улице Трубачева пострадали два человека, еще двое — спасены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В Сочи при разрушении многоквартирного жилого дома на улице Трубачева пострадали два человека, еще двое - спасены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Сообщение о происшествии поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона вечером 24 декабря. Подразделения МЧС отправили к месту вызова спустя минуту.
«В 20:56 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что имеются разрушения остекления жилого дома и балкона одной из квартир, без горения», - уточнили в ведомстве.
По предварительной информации, два человека пострадали, еще двоих спасли, а 23 - эвакуировали.
На месте находятся 60 специалистов и 19 единиц техники.
В одном из жилых домов в Сочи произошел взрыв. По предварительной версии, в квартире взорвался газ. Один из очевидцев рассказал «360», что взрыв был мощным.