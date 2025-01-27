27 января 2025, 20:43

Два человека пострадали при взрыве газового баллона в Балашихе

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Балашихе при взрыве газового баллона в квартире многоэтажного дома пострадали двое. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

«Один из них осмотрен бригадой скорой помощи на месте и в госпитализации не нуждался», - отметили в ведомстве.

Второго пострадавшего отправили в больницу. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

«Врачи проводят дообследования и оказывают всю необходимую помощь», - подчеркнули в подмосковном Минздраве.

По информации источника 360.ru, взрыв раздался на улице Строителей в Ломоносовском районе. Очевидцы нашли рядом с домом осколки стекла из выбитого окна. Пожара не произошло. Telegram-канал «112» отмечал, что в квартире взорвался газовый баллон.

Больницы Скорая помощь Минздрав Балашиха
27 января 2025, 19:21
Женщина пострадала при взрыве газового баллона в Балашихе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома на улице Строителей в Ломоносовском районе. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о случившемся поступила в 18:48 по московскому времени. Очевидцы рассказали, что после хлопка выбило окно, на улице рядом с домом обнаружили осколки стекла.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Пожара после взрыва не произошло. Причины происшествия пока не назывались.

По данным Telegram-канала «112», в квартире взорвался туристический газовый баллон. Взрывной волной в квартире выбило окно и межкомнатную дверь. В этот момент в помещении находилась женщина. Пострадавшую доставили в больницу с серьезными ожогами рук и лица.

Ранее газовый баллон взорвался на рынке на Калужском шоссе в поселении Мосрентген. Пострадал один человек.

Больницы Взрывы Балашиха Квартиры
27 января 2025, 16:48
В Дагестане мать трех детей умерла после кесарева сечения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В центральной городской больнице Дербента после родов умерла многодетная мать. В  пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана сообщили о проведении служебной проверки.

Некоторые Telegram-каналы 27 января распространили информацию о смерти 32-летней жительницы села Новый Аул через день после выписки из роддома.

Женщина ранее родила ребенка путем кесарева сечения. На следующий день после возвращения домой ее экстренно доставили в больницу, где роженица скончалась.

«Привлечены эксперты, вопрос на контроле руководства Минздрава Дагестана», - подчеркнули в республиканском ведомстве.

В пресс-службе СК России по региону заявили о проведении проверки, в рамках которой следователи установят обстоятельства и причину смерти пациентки. По мнению родственников, трагедия произошла из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. У женщины остались трое детей.

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила ранее, что в перинатальном центре города Кызылорда роженицу заразили ВИЧ.

В центральной городской больнице Дербента после родов умерла многодетная мать. В пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана сообщили о проведении служебной проверки.

Больницы Минздрав Врачи Женщины Следственный комитет России
27 января 2025, 16:26
Рабочие в Челябинске повалили дерево на припаркованные машины
Читайте нас в: Google Новости
В одном из челябинских жилых комплексов рабочие случайно свалили старое дерево на припаркованные автомобили. Видео случившегося оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как дерево за веревки тянут четверо рабочих. Еще один мужчина с бензопилой стоит около ствола и подпиливает его. В какой-то момент дерево начинает падать в сторону парковки и приземляется на машины.

В обслуживающей дом управляющей компании изданию 74.ru рассказали, что работы выполнял подрядчик. Но в самой УК от ответственности не отказались и выразили готовность возместить ущерб владельцам пострадавших машин.

«Людям [нужно] принести расчеты по пострадавшему имуществу в управляющую компанию. А мы уже разберемся. Виноваты - заплатят, от ответственности никто не отказывается» - подчеркнул представитель УК.

Ранее дерево рухнуло на двух школьников в Новосибирске , подростков доставили в больницу.

Россия Челябинск Машины
27 января 2025, 15:59
В московском отеле нашли девочек с острым отравлением психотропами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В отеле в центре Москвы обнаружили двух школьниц с отравлением наркотиками. Об этом РЕН ТВ сообщил источник.

Девочек 15 и 13 лет нашли без сознания в лобби гостиницы на Пресненской набережной. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь. Врачи доставили несовершеннолетних в больницу, где у них выявили острое отравление психотропными веществами.

«Внешне никаких травм у них не было», - сообщил журналистам источник.

«Московский комсомолец» рассказал, что школьницы приехали в столицу из Рязанской области. В бессознательном состоянии их нашли на территории делового центра «Москва-Сити».

В ноябре прошлого года двухлетний ребенок скончался в квартире на юго-востоке Москвы из-за отравления бутиратом. Мальчика напоили друзья матери, которая ненадолго отвлеклась.

Наркотики Дети Полиция Москва

Новости по теме