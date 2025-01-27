Два человека пострадали при взрыве газового баллона в Балашихе

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«Один из них осмотрен бригадой скорой помощи на месте и в госпитализации не нуждался», - отметили в ведомстве.

Второго пострадавшего отправили в больницу. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

«Врачи проводят дообследования и оказывают всю необходимую помощь», - подчеркнули в подмосковном Минздраве.

По информации источника 360.ru, взрыв раздался на улице Строителей в Ломоносовском районе. Очевидцы нашли рядом с домом осколки стекла из выбитого окна. Пожара не произошло. Telegram-канал «112» отмечал, что в квартире взорвался газовый баллон.