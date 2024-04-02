Два человека пострадали при ударе дронов по общежитию «Алабуги»

Сход трех вагонов с углем в Манском районе Красноярского края могли спровоцировать сработавшие автотормоза грузового состава. Ехавший во встречном направлении пассажирский поезд не успел затормозить, сообщило Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР.

«По предварительным данным, 2 апреля 2024 года на 663 км перегона Жайма-Мана Красноярской железной дороги, у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошел сход трех хвостовых вагонов с углем», - сообщила пресс-служба.

Пассажирский поезд сообщением Красноярск - Абакан не успел остановиться и столкнулся с одним из опрокинувшихся вагонов , после чего одна колесная пара электровоза тоже сошла с рельсов. В Следкоме сообщили, что никто не пострадал. Возбудили уголовное дело по статье 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

В Ярославской области автобус остановился на путях, и его снес проезжавший состав. МЧС сообщило о семи погибших. Возбудили уголовное дело. Губернатор Михаил Евраев заявил, что диспетчер переезда работал в состоянии алкогольного опьянения.