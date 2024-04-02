Два человека пострадали при ударе дронов по общежитию «Алабуги»
Два дрона атаковали общежитие «Алабуги» в Татарстане. Пострадали два человека, сообщили в Telegram-канале особой экономической зоны.
«Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранены», - передали в ОЭЗ «Алабуга».
По данным портала Inkazan , пострадали здания общежитий местного политехнического колледжа. Находившиеся в помещениях люди эвакуировались на улицу.
Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений нет. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.