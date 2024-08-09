Два человека пострадали при столкновении автобуса и такси в Москве
Рейсовый автобус, следующий от станции метро «Красногвардейская» к «Добрынинской», попал в ДТП на Каширском шоссе в Москве, сообщил источник 360.ru. Вторым участником аварии, по его информации, стала машина такси — легковой автомобиль JAC.
В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека. Их осматривает скорая помощь.
«Зажатых нет, розлива топлива нет. Перекрыта первая полоса движения в сторону центра города», - добавил собеседник 360.ru.
В ГИБДД подтвердили , что такси влетело в автобус, находившийся на остановке. В результате пострадали водитель JAC и три его пассажира, в том числе 14-летний ребенок.
Ранее авария с участием автобуса произошла в Москве на Калужском шоссе. Две легковые машины и общественный транспорт столкнулись, в результате травмы получила восьмилетняя девочка. Еще одного пострадавшего зажало, у него выявили травму плеча. По словам свидетелей, водитель автобуса скрылся с места ДТП.