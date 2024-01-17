Два человека пострадали при пожаре на полиэфирном заводе в Ростовской области

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Перед пожаром на Шахтинском полиэфирном заводе прогремел взрыв. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В 11:10 на территории ООО „Шахтинский полиэфирный завод“ был зафиксирован хлопок», -написал он.

После взрыва вспыхнул огонь на площади до тысячи квадратных метров. Губернатор прибыл на территории предприятия. Сначала речь шла о двух пострадавших. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

В причинах ЧП предстоит разобраться специалистами. Информацию об атаке беспилотника не подтвердили. Как уточнил Голубев со ссылкой на военных, система противовоздушной обороны в это время не работала.

Пожар уже ликвидировали. Площадь возгорания составила 360 «квадратов», уточнили в МЧС России. На месте работают 58 специалистов и 17 единиц техники.

О взрыве на заводе сообщал источник «360». Находящиеся поблизости жилые дома остались целыми. По данным Telegram-канала Baza, всего пострадали девять человек. Трое получили ожоги, одного контузило. Остальные пострадавшие получили переломы и раны.