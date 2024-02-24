Два человека пострадали при пожарах в двух многоэтажках Саратовской области

Возгорание случилось в домах № 9 и 25 микрорайона Энгельс-1. Жильцов эвакуировали. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Пожар частично перекинулся на еще одно здание, однако его потушили силами одного пожарного расчета.

Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту происшествия. Сотрудники вместе с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства пожаров и оценят соблюдение требований пожарной безопасности. По итогам мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

На место выехал исполняющий обязанности зампрокурора Энгельса Иван Горин.

Ранее в тот же день сообщалось, что правоохранители организовали доследственную проверку по факту пожара со смертельным исходом на севере Москвы. На пепелище нашли тело женщины, отравившейся угарным газом. Вторую пострадавшую увезли в больницу, но спасти ее не удалось.