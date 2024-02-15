Два человека пострадали при обрушении крыши на Алтае

Инцидент произошел на Власихинской улице, 133 в Индустриальном районе Барнаула. Власти уточнили, что крышу сорвало с административного здания.

Накануне МЧС России объявило штормовое предупреждение в Алтайском крае из-за метели и сильного ветра с порывами до 22 метров в секунду. На фоне неблагоприятной погоды без электроснабжения остались семь сел, семь артезианских водозаборов и одна котельная. Рабочие уже восстановили подачу энергии.

Ранее во Владивостоке с двух зданий сорвало крыши. Они рухнули на припаркованные автомобили.