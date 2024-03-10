10 марта 2024, 17:06

Два человека пострадали при крупном пожаре в ангаре в Ленобласти

Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости

Два человека пострадали во время крупного пожара в ангаре в Ленинградской области. Огонь распространился на тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Над ликвидацией пожара работают 75 спасателей. Применяется 21 спецмашина.

Пострадавших госпитализировали.

Пресс-служба главного управления МЧС по региону уточнила , что сообщение о пожаре на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе поступило в 14:48. На место отправились дежурные смены нескольких пожарно-спасательных частей, представители Всероссийского добровольного пожарного общества. Поначалу направили 40 человек и 10 единиц техники, затем группировку пришлось нарастить почти вдвое.

Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы района.

Ранним утром 10 марта пожар случился в частном доме в Самарской области. Погибли 62-летняя женщина, двух ее внуков семи и четырех лет увезли в больницу, но спасти не смогли.

Пожары МЧС РФ
10 марта 2024, 17:13
КамАЗ сбил пенсионерку на Хорошевском шоссе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
КамАЗ 10 марта сбил пенсионерку у дома № 48 на Хорошевском шоссе в Москве. Женщина оказалась зажатой под авто, сначала ее не могли достать, сообщил источник «360».

После пострадавшую смогли осмотреть медики. Пожилую женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Боткина. У пациентки диагностировали перелом правого бедра.

Как уточнил источник, авария произошла на придворовой территории в первой половине дня. Подробности происшествия выясняются.

Ранее жуткая авария произошла на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск: водителя эвакуатора убило отлетевшее колесо КамАЗа. ДТП произошло на 35-м километре федеральной автодороги.

Больницы ДТП Водители Москва
10 марта 2024, 17:08
Безработные влюбленные устроили перестрелку в центре Петербурга
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Влюбленная пара поссорилась и устроила перестрелку у станции метро «Владимирская» в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, повздорили 44-летняя женщина и ее 41-летний сожитель.

Местная жительница дважды выстрелила из охолощенного автомата в строну возлюбленного. Тот ответил двумя выстрелами из светозвукового пистолета. По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

Влюбленную пару доставили в отдел полиции. Сожителей разоружили и поместили в изолятор.

«Автомат, устройство „Удар-2М“, складной туристический нож изъяты и направлены на экспертизу», - передали в пресс-службе МВД.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пара живет в поселке Бугры Всеволожского района Ленобласти. Оба - безработные, сообщил сайт 78.ru. Мужчина ранее уже был неоднократно судим за кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, угрозу убийством и грабеж.

Ранее пять человек пострадали во время стрельбы в кафе в Люберцах. Потасовка произошла под утро 9 марта, в разгар конфликта неизвестный открыли огонь по своим оппонентам и скрылись. Злоумышленников ищет полиция.

Уголовное дело Убийства Стрельба МВД РФ Кражи Полиция
10 марта 2024, 16:34
Совершившего ДТП с четырьмя погибшими под Челябинском арестовали
Читайте нас в: Google Новости
Совершившего ДТП в Челябинской области, в котором погибли четыре человека, в том числе младенец, арестовали до 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Усть-Катавский городской суд рассмотрел ходатайство следователя отдела по расследованию ДТП в управлении МВД по Челябинской области. Он предполагал, что обвиняемый может надавить на свидетеля и других участников судопроизводства или скрыться от следствия. Защита в свою очередь ходатайствовала о домашнем аресте для обвиняемого. Прокурор поддержал ходатайство следователя. Молодого человека взяли под стражу.

Авария произошла 4 марта. По предварительным данным, водитель Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом. Погибли 36-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажиры: 39-летняя женщина, восьмилетняя девочка, двухмесячный мальчик, и мальчик 2024 года рождения. В больницу попали шестилетний пассажир ВАЗа, водитель и 17-летний пассажир иномарки.

Уголовное дело Прокуратура РФ ДТП Водители
10 марта 2024, 15:55
Вандалы помочились на «Медного всадника» в Петербурге
Читайте нас в: Google Новости
Второй раз за две недели вандалы осквернили памятник «Медному всаднику» на Сенатской площади в Петербурге. Как сообщил сайт 78.ru, группа из семи-восьми человек помочилась на изваяние и исписала его граффити.

Второй раз за две недели вандалы осквернили памятник «Медному всаднику» на Сенатской площади в Петербурге. Как сообщил сайт 78.ru , группа из семи-восьми человек помочилась на изваяние и исписала его граффити.

Один из участников «перформанса» зашел еще дальше - показал свои половые органы прохожим, а также говорил непристойности в адрес русских людей.

Однако в полиции сообщили, что на месте происшествия никого не обнаружили. Более того, просмотр камер видеонаблюдения происшествия не подтвердил. Подробности выясняются.

Ранее полиция уже задерживала вандала, справившего нужду у «Медного всадника». Правонарушителем оказался 17-летний парень из Выборгского района. Юного злоумышленника быстро нашли и доставили в полицию. Уголовное дело возбудили по статье о вандализме.

Санкт-Петербург Уголовное дело Памятники Граффити Полиция Вандализм

Новости по теме