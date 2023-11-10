Два человека попали в реанимацию после взрыва газа в селе в Ингушетии

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«Произошел хлопок газовоздушной смеси, без разрушения, без возгорания», - подчеркнули в пресс-службе.

Информация о происшествии поступила спасателям в 08:11. Прибывшие на место соторудники МЧС установили, что в двухэтажном блочном доме выбило остекление и дверные проемы, но конструкция здания не нарушена.

Пострадавших доставили в больницу в Назрани. Оба находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

На месте ЧП работали 16 человек и четыре единицы техники, заключили в главке МЧС.