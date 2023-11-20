20 ноября 2023, 21:40

Два человека получили травмы в ДТП с такси на МКАД

Freepik
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Массовое столкновение автомобилей произошло на 52-м километре МКАД. Травмы получили два человека, сообщил источник «360» в экстренных службах.

«Произошло ДТП с участием трех автомобилей, одно из них такси. Двух пассажиров такси осмотрели медики, пострадавших госпитализировали», - уточнил он.

Участниками аварии, предположительно, стали автомобили Volkswagen Tiguan, Ford Focus и Chery. После ДТП разлива топлива не произошло. Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть на МКАД две полосы из шести. Причины дорожного происшествия устанавливаются.

Накануне на 88-м километре Московской кольцевой автодороги столкнулись автомобиль такси и грузовик. Прибывшие на место медики осмотрели одного из пострадавших водителей.

ДТП Такси Москва 2023
20 ноября 2023, 22:00
Школьница сломала позвоночник на детском картинге в Подмосковье
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Двенадцатилетняя девочка повредила позвоночник во время катания на детском картинге. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.

По предварительным данным, 19 ноября девочка отдыхала на детском картинге в одном из торговых центров города Клина. Во время катания она не справилась с управлением и врезалась в инструктора, который упал на нее. В результате школьница получила травму позвоночника.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили медицинскую судебную экспертизу.

Ранее в Москве школьница упала с лошади во время занятия по конному спорту и сломала четыре позвонка.

Клин Дети Следственный комитет России
20 ноября 2023, 20:59
Трех подростков задержали за травлю детей в Забайкалье
Unsplash
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В школе поселка Могойтуй в Забайкалье старшеклассники издевались над двумя младшими учениками, оскорбляя их по национальному признаку. Сотрудники полиции установили всех участников конфликта, сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

По предварительным данным, 12-летний школьник снял процесс травли на видео. Позже ролик выложили в социальные сети. На кадрах запечатлено, как девятиклассники оскорбляли ребят, наносили им удары и заставили поцеловать друг друга.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Они опрашивают педагогов и предполагаемых участников конфликта на национальной почве. К делу подключилась прокуратура Могутуйского района и Следственный комитет.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьников в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба ведомства.

Дети Школы Школьники
20 ноября 2023, 20:25
Россиянин устроил дискотеку во время перелета из Москвы в Барнаул
РИА «Новости»
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Пассажир авиакомпании «Победа» устроил дискотеку на борту самолета во время перелета из Москвы в Барнаул. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, мужчина пронес колонку мимо калибратора и сначала включил громкую музыку в автобусе по пути к трапу, а затем - на борту самолета.

Пассажиры попросили его приглушить громкость треков на время полета, однако он все равно включил колонку уже после приземления.

В августе бывший чиновник из Севастополя Иван Чихарев устроил бунт во время перелета из Москвы во Владивосток. Ему досталось среднее место, которое он посчитал неудобным. В итоге Чихарев нагрубил бортпроводникам, отказался пристегивать ремни безопасности и дергал соседей, по прилете во Владивосток на него составили административный протокол.

Ранее стало известно, что авиакомпании ужесточат наказание за дебош на борту.

Самолеты Россия
20 ноября 2023, 18:38
Водитель въехал в толпу у ресторана в Новгородской области
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Водитель за рулем Mercedes специально наехал на группу людей у одного из ресторанов в городе Боровичи Новгородской области, пострадали двое мужчин. Подозреваемого задержали, сообщила пресс-служба СК РФ.

«Ночью 19 ноября 2023 года в городе Боровичи после конфликта у одного из кафе водитель автомобиля Mercedes умышленно совершил наезд на группу людей, в результате двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь», - отметили в ведомстве.

Очевидец наезда рассказал «360», что сам чуть не оказался под колесами Mercedes. Мужчина стоял рядом с рестораном с друзьями. Он успел отскочить в сторону, когда увидел приближающийся автомобиль.

«Жена водителя, который совершил наезд, стала ругаться с каким-то человеком, в итоге дело дошло до рукоприкладства. Потом я уже увидел, что водитель сбил несколько человек, где якобы были обидчики. Причем под машину попали те люди, которые не участвовали в конфликте», - пояснил он.

Сразу после происшествия прохожие бросились помогать пострадавшим. На место сразу же приехала полиция и скорая помощь, добавил собеседник «360».

По данным СК, водителя иномарки задержали. Следователи возбудили уголовное дело и намерены добиться заключения злоумышленника под стражу.

ДТП Следственный комитет России

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