Два человека погибли в тройном ДТП с грузовиками на западе Москвы

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Накануне днем на въезде в район Строгино, напротив магазина «Леруа Мерлен», также столкнулись несколько автомобилей. О пострадавших информации не поступало.

По данным ведомства, около полуночи на 60 километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги автомобиль Hyundai врезался в водителя, который вышел на проезжую часть после небольшой аварии. Затем иномарка влетела в машину «ГАЗ».

От полученных травм 56-летний мужчина умер в карете скорой помощи на месте ДТП. Водитель Hyundai 33 лет скончался в больнице. Автоинспекторы начали административное расследование.

Столичный дептранс показал видео с моментом аварии. На кадрах видно, что универсал остановился посередине дороги с включенными аварийными огнями. Затем началась череда столкновений.



