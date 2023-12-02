02 декабря 2023, 03:03

Два человека погибли в огненном ДТП на Киевском шоссе в Москве

РИА «Новости»
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На 34-м километре Киевского шоссе в Москве произошла серьезная авария, в результате которой погибли два человека. В ДТП столкнулись два эвакуатора, машина ДПС, легковушка и грузовик, сообщил Telegram-канал «112».

В результате столкновения легковой автомобиль загорелся, еще одна машина от удара перевернулась. По данным Telegram-канала, возгорание на данный момент ликвидировали.

Движение в сторону области перекрыто, сообщил дептранс Москвы. Позже транспортный поток пустили по левой полосе. На месте происшествия работают оперативные службы. Водителям рекомендовали объезжать этот участок шоссе.

В Западном округе Москвы в Можайском районе на улице Кулибина произошло ДТП с участием общественного транспорта и трактора. Авария случилась утром 1 декабря, автобус получил сильные повреждения. Пострадали два человека.

ДТП Москва 2023
02 декабря 2023, 01:03
Курьер в Петербурге угрожал таксисту топором и повредил его авто
Freepik
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Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали курьера, поцарапавшего машину такси и угрожавшего топором шоферу. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Водитель такси обратился в полицейский участок вечером 30 ноября. По словам мужчины он поссорился с курьером одного из маркетплейсов. В ходе конфликта курьер стал угрожать шоферу топором и повредил его автомобиль Kia. Потом злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий у дома №27 по Гражданскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого второго участника конфликта», - заявили в ведомстве.

Подозреваемым оказался 35-летний местный житель. Правоохранители выяснили, что после начала конфликта водитель распылил курьеру перцовый баллончик в лицо и уехал. Однако мужчина догнал таксиста и стал угрожать топором.

«Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям обоих», - сообщили в ведомстве.

Ранее против пенсионерки в Пензе возбудили уголовное дело. Она, будучи в алкогольном опьянении, угрожала топором девушке своего сына. В итоге потерпевшая обратилась в полицию.

Санкт-Петербург МВД РФ Такси Полиция Курьеры
02 декабря 2023, 00:49
Бастрыкин потребовал доклад об отравлении подростков на концерте Кишлака
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке после отравления посетителей концерта Кишлака в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Предварительно, неизвестным веществом отравились более десяти человек, среди которых есть несовершеннолетние, сообщили в ведомстве. По информации Telegram-канала Mash , это двое или трое 15-летних подростков и девять молодых людей от 20 до 25 лет. На мероприятии они распивали спиртные напитки.

Как рассказала «360» одна из посетительниц концерта, на место ЧП приехало много полицейских.

Ранее московскую школьницу госпитализировали из-за отравления противовирусными таблетками. Девочка принимала лекарства для профилактики ОРВИ.

Концерты СК РФ
01 декабря 2023, 23:57
Шиномонтаж загорелся в Балашихе
Pxhere
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Здание шиномонтажа загорелось на Щелковском шоссе в Балашихе. Об этом сообщил источник «360».

На место случившегося приехали минимум пять пожарных машин, а также кареты скорой помощи. Информации о пострадавших пока не поступало. Другие подробности происшествия уточняются.

«Горит шиномонтаж рядом с церковью на протяжении получаса», - рассказал очевидец.

Днем 1 декабря в Москве загорелся вещевой рынок «Садовод». Территорию заволокло едким дымом, два человека пострадали. Среди них - пожарный 2001 года рождения. Возгорание локализовали к 15:30, в 17:00 пожар полностью потушили.

Также пожар вспыхнул в Санкт-Петербурге. Там загорелся склад мебельной фабрики. Огонь охватил площадь в 200 «квадратов». Пожар локализовали в 15:46, в 19:41 возгорание ликвидировали. В тушении огня участвовали 25 человек и семь единиц спецтехники.

Пожары Балашиха
01 декабря 2023, 23:06
Массовая атака ЦИПСо началась в Telegram и на российских сайтах
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В чатах Telegram и на российских сайтах началась массовая атака ЦИПСо, украинского подразделения ВСУ, которое занимается кибератаками. Об этом сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Массовая атака ЦИПСо в чатах. Выманивают номера карт у родственников военных и мобилизованных», - сказано в сообщении.

Политик опубликовал скриншот с публикацией подобной атаки. В нем сказано, что якобы партия «Единая Россия» организовала ряд одноразовой помощи для россиян в виде денежной выплаты. По словам Крючкова, такие сообщения появляются на официальных сайтах и в государственных СМИ.

Ранее, 30 ноября, советник крымского главы заявил, что хакеры взломали серверы интернет-провайдеров в Крыму. До этого на сайтах Евпатории зафиксировали вброс фейковых уведомлений со стороны украинских спецслужб. Они сообщали о несуществующих взрывах.

Интернет Хакеры

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