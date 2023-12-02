Два человека погибли в огненном ДТП на Киевском шоссе в Москве

Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали курьера, поцарапавшего машину такси и угрожавшего топором шоферу. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Водитель такси обратился в полицейский участок вечером 30 ноября. По словам мужчины он поссорился с курьером одного из маркетплейсов. В ходе конфликта курьер стал угрожать шоферу топором и повредил его автомобиль Kia. Потом злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий у дома №27 по Гражданскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого второго участника конфликта», - заявили в ведомстве.

Подозреваемым оказался 35-летний местный житель. Правоохранители выяснили, что после начала конфликта водитель распылил курьеру перцовый баллончик в лицо и уехал. Однако мужчина догнал таксиста и стал угрожать топором.

«Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям обоих», - сообщили в ведомстве.

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