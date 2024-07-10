Два человека погибли в ДТП с участием автобуса в Удмуртии
Два человека погибли, 22, в том числе трое детей, пострадали в результате ДТП с автобусом в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Авария произошла в районе водного стадиона «Динамо» и центральной поисково-спасательной станции МЧС.
Пострадали два человека. Информация об их состоянии пока не поступала. Причины происшествия выясняют специалисты.
Ранее водитель гидроцикла пострадал при столкновении с катером в Петербурге. На высокой скорости он протаранил катер «Пикитан» возле Лазаревского моста и попал в больницу. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.
Мать одного из детей заявила, что нашла на теле дочери синяки, которые та получила в детском саду. В отношении воспитательницы возбудили уголовное дело по факту противоправных действий.
По данным Telegram-канала Shot , жительница Видного после обнаружения у полуторагодовалой дочери ссадин и ушибов положила ей в куртку диктофон. Устройство записало крики воспитательницы и оскорбления в адрес детей. По информации издания, женщина регулярно шлепала подопечных.
Ранее суд оштрафовал мужчину, который избил своего несовершеннолетнего сына. Мужчину также обязали выплатить ребенку компенсацию в размере 10 тысяч рублей.
Пенсионерка приехала домой и обнаружила, что место для инвалидов занял некий мужчина. Женщина заблокировала выезд автохаму. Тот обматерил пенсионерку и стал кидаться на нее с угрозами. Затем разбил зеркало на ее авто, выехал с парковки прямо по газону и едва не задавил гулявших во дворе детей.
По данным источника 360.ru, все произошло на улице Заречной в поселке Мебельная Фабрика. Злоумышленник причинил женщине-инвалиду значительный материальный ущерб.
Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося. Правоохранители установят личность нарушителя и выяснят все обстоятельства произошедшего.
Мытищинская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
Весной 2024 года жителя Ставрополья заподозрили в избиении прохожего , который сделал ему замечание из-за громкой музыки в автомобиле.
На опубликованных кадрах видно, что огнеборцы занимаются проливкой здания. Из помещения все еще идет дым.
Днем 10 июля в суде загорелась мансарда. В тушении огня задействовали 60 пожарных и 18 единиц спецтехники. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.
По предварительный данным, причиной пожара могли стать неполадки с электропроводкой. В результате ЧП никто не пострадал.