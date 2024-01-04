04 января 2024, 11:15

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Чувашии

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Пассажирский автобус попал в аварию в Чувашии, два человека погибли и еще 15 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального МВД.

ДТП произошло около 23:00 в среду, 3 января, на 152-м километре трассы Чебоксары - Сурское в Порецком округе, автобус следовал в Тольятти из Нижнего Новгорода.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги. В результате аварии погибли два человека. На место аварии выехали сотрудники полиции и других оперативных служб, подробные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пресс-служба регионального Минздрава уточнила, что 15 человек получения травмы, из них 14 отправили на амбулаторное лечение. В ведомстве уточнили, что еще по двум тяжелым пациентам предстоит проведение консультаций со специалистами Федерального дистанционного консультативного центра.

Днем ранее авария произошла на автомобильной дороге в Новосибирской области, водитель Toyota Ractis выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Huinday Tucson, после чего первая машина влетела в грузовик Volvo.

Жертвами аварии стали четыре человека.

ДТП Автобусы Чувашия
04 января 2024, 10:25
Двух погибших нашли после падения автобуса в провал у шахты в Казахстане
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Аварийно-спасательные работы начались на месте падения автобуса с людьми возле шахты Майкаинского рудника в Павлодарской области Казахстана. Спасатели нашли тела двух человек, сообщил республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС).

Спасатели готовятся к подъему тел погибших на поверхность. Специалисты устанавливают растяжку для вертикального спуска в провал, глубина которого - не менее 150 метров.

В ведомстве уточнили, что сам автобус еще не обнаружили. В РЦШ ПВАСС выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать поддержку.

В ночь на 4 января автобус, в котором находились четыре человека , упал под землю. После ЧП из ближайшей шахты эвакуировали более 30 человек. Местные власти организовали оперативный штаб, который взял под контроль ход спасательных работ.

Казахстан
04 января 2024, 09:33
Тушение пожара на трансформаторной подстанции в Москве показали на видео
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Трансформаторная электроподстанция загорелась утром 4 января в Москве. В распоряжении «360» оказалось видео с места ЧП.

На опубликованных кадрах подразделения спасателей ликвидируют возгорание, которое перекинулось на внешний фасад здания.

ЧП произошло в Высоковольтном проезде.

Пресс-служба городского хозяйства Москвы уточнила, что оперативные службы начали переключать потребителей в районах Бибирево, Северное и Южное Медведково и Отрадное на резервную схему энергоснабжения.

Большую часть зданий уже перевели на резервные источники питания. Порядка 40 многоквартирных домов в ближайшие несколько часов также переключат на другую схему потребления в соответствии с технологическим графиком. На месте работают все городские службы.

Источник «360» отмечал, что внутри трансформаторной подстанции может находиться до 46 тонн масла. Жители районов Отрадное, Бибирево и Алтуфьево сообщали, что произошло отключение отопления, света и воды в их квартирах.

В 08:53 пожарные ликвидировали открытое горение на объекте.

Пожары Видео Москва
04 января 2024, 08:54
Автобус с людьми рухнул в воронку возле шахты в Казахстане
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В ночь на 4 января автобус, в котором находились четыре человека, провалился под землю возле шахты Майкаинского рудника в Павлодарской области Казахстана. Об этом сообщило издание Tengrinews со ссылкой на пресс-службу регионального департамента по ЧС.

Информация о падении автобуса в очистное пространство глубиной 150 метров поступила в экстренные службы около 01:25. В нем находились три спасателя и водитель, информации о их состоянии пока нет. После ЧП из шахты эвакуировали 33 рабочих, их жизни ничто не угрожает.

Местные власти организовали оперативный штаб по ликвидации последствий случившегося. К аварийно-спасательным работам привлекли 44 человека, задействовали 13 единиц техники и один беспилотник.

Минувшей ночью в Казахстане произошел взрыв в кафе. Двухэтажное здание обрушилось, погибли два человека, еще шесть человека пострадали.

Казахстан Автобусы
04 января 2024, 08:24
Жертвами обрушения кафе после взрыва в Уральске стали два человека
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При обрушения здания кафе Rizyq из-за взрыва газовоздушной смеси в городе Уральске погибли два человека, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.

Сотрудники департамента спасли шесть человек, пять из них госпитализированы. Личности двух погибших устанавливаются.

В департаменте по ЧС полагают, что под завалами еще могут оставаться люди. На месте ЧП работают более 110 человек, задействовано 30 единиц техники.

Минувшей ночью в Уральске прогремел взрыв. Двухэтажное здание кафе Rizyq обрушилось на площади 110 квадратных метров. После взрыва началось возгорание, огонь охватил 25 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Казахстан Взрывы

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