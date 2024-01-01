Два человека погибли в ДТП под Санкт-Петербургом

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На трассе Санкт-Петербург - Матокса 31 декабря 30-летний водитель Renault не справился с управлением и оказался на встречном направлении движения, где врезался в Toyota.

В результате столкновения погибли водитель Renault и 28-летняя пассажирка. В автомобиле Toyota пострадала восьмилетняя девочка, ее отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские начали проверку по факту ДТП. После ее окончания ведомство примет соответствующее процессуальное решение.

Ранее стало известно о гибели Героя России Евгения Бушмелева в Свердловской области на 45-м году жизни. На трассе в его машину врезалась Mitsubishi, от полученных травм военный скончался. У Бушмелева остались пятеро детей.