23 декабря 2023, 19:21

Два человека погибли в ДТП на западе Москвы

РИА «Новости»
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Два человека погибли в результате массового ДТП на внешней стороне 49-го километра МКАД, еще двое пострадали. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Подробности произошедшего уточняются. На место аварии выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.

По его информации, после столкновения трех легковых автомобилей один из них перевернулся и оказался на внешней стороне МКАД. В результате машина загорелась.

Из перевернутого авто никто не вышел. Есть вероятность, что находившееся внутри салона люди заблокированы.

В результате аварии погибли два человека, а еще два получили травмы разной тяжести. От госпитализации они отказались.

Пресс-служба столичного дептранса подтвердила информацию. В ведомстве призвали выбирать альтернативные маршруты, так как движение на месте происшествия затруднено.

ДТП Москва 2023
23 декабря 2023, 18:34
Три человека попали в полицию после стрельбы в Петербурге
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции в Петербурге задержали трех человек по подозрению в стрельбе в коммунальной квартире на Васильевском острове. В отдел доставили двух мужчин и женщину, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, правоохранители обнаружили на месте стрельбы охолощенный автомат. Также из квартиры, где проживал один из задержанных, изъяли восемь упаковок светошумовых патронов к нему.

На всех трех жителей Петербурга составили протокол о мелком хулиганстве. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее злоумышленник открыл стрельбу в Приозерском районе Ленинградской области. Преступление произошло между поселками Орехово и Иваново.

Мужчина ранил человека из травматического пистолета, пострадавшего госпитализировали.

Санкт-Петербург Стрельба Полиция
23 декабря 2023, 18:11
Российский боксер-чемпион погиб в ДТП
РИА «Новости»
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Победитель чемпионатов Европы по боксу Альберт Родионов погиб в аварии в Краснодарском крае. Об этом в Telegram-канале сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

«Из Краснодарского края к нам пришла трагическая новость. Победитель первенства Европы, трехкратный победитель первенства России Альберт Родионов разбился в ДТП, ему не было и 30 лет», - написала она.

Генсек отметила, что организация оплатит все расходы, связанные с похоронами Родионова.

«У Альберта остались семилетняя дочь и жена. Похороны пройдут в городе Волжский 24 декабря. Соболезнуем родным и близким спортсмена, с вами скорбит весь боксерский мир», - добавила Кириенко.

Родионов был победителем первенств Европы по боксу и трехкратным победителем российских чемпионатов. Также он выступал в ММА-промоушенах.

Спортсмены Бокс
23 декабря 2023, 17:21
Вылетевшую с моста легковушку в Чувашии сняли на видео
Пресс-служба МВД
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Водитель в Чувашии не справился с управлением легкового автомобиля и слетел с 10-метрового моста. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

ЧП произошло утром в субботу, 23 декабря, на автодороге Никольское - Ядрин-Калинино, рядом с населенным пунктом Кумбалы.

По предварительным сведениям, 58-летний местный житель, потеряв управление авто, пробил ограждение и рухнул вниз с 10-метровой высоты.

Первыми на помощь пострадавшему прибыли сотрудники отдела ГИБДД «Вурнарский». Они вызвали врачей и вместе с ними вытащили водителя из покореженной машины, мужчину отвезли в больницу. У водителя обнаружили внешние признаки алкогольного опьянения.

В конце ноября в Башкирии автомобиль рухнул с моста в реку Белую в Белорецком районе. В салоне находились мать и ее двое детей, все они скончались. Пострадавшую иномарку трактором из реки извлекли местные жители.

ДТП ГИБДД Машины Чувашия
23 декабря 2023, 16:58
Две россиянки устроили истерику на борту вылетавшего с Пхукета самолета
РИА «Новости»
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Две россиянки задержали на 2,5 часа вылет рейса из Пхукета в Москву. Девушки жаловались на духоту в салоне самолета, в котором находилось около 300 пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, речь идет о рейсе ZF 2908 авиакомпании Azur Air. По словам очевидцев, россиянки возмущались из-за жары и снимали все на телефон.

В какой-то момент у одной из них началась паническая атака. Бортпроводники предложили вызвать медиков, но девушки предпочли сняться с рейса.

В итоге вылет самолета вновь отложили - на этот раз из-за выгрузки их вещей скандалисток.

Ранее летевшая из Турции в Москву россиянка устроила дебош. Она приставала к сидевшему рядом пассажиру, кричала, курила электронные сигареты. Другая женщина, будучи в нетрезвом состоянии , скандалила в самолете, летевшем из Москвы в Петербург.

Туризм

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