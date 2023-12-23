Два человека погибли в ДТП на западе Москвы
Два человека погибли в результате массового ДТП на внешней стороне 49-го километра МКАД, еще двое пострадали. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Подробности произошедшего уточняются. На место аварии выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.
По его информации, после столкновения трех легковых автомобилей один из них перевернулся и оказался на внешней стороне МКАД. В результате машина загорелась.
Из перевернутого авто никто не вышел. Есть вероятность, что находившееся внутри салона люди заблокированы.
В результате аварии погибли два человека, а еще два получили травмы разной тяжести. От госпитализации они отказались.
Пресс-служба столичного дептранса подтвердила информацию. В ведомстве призвали выбирать альтернативные маршруты, так как движение на месте происшествия затруднено.