Два человека погибли в ДТП на западе Москвы

Читайте нас в:

Подробности произошедшего уточняются. На место аварии выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.

По его информации, после столкновения трех легковых автомобилей один из них перевернулся и оказался на внешней стороне МКАД. В результате машина загорелась.

Из перевернутого авто никто не вышел. Есть вероятность, что находившееся внутри салона люди заблокированы.

В результате аварии погибли два человека, а еще два получили травмы разной тяжести. От госпитализации они отказались.

Пресс-служба столичного дептранса подтвердила информацию. В ведомстве призвали выбирать альтернативные маршруты, так как движение на месте происшествия затруднено.