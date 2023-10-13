Два человека погибли в аварии с грузовиком на Амурской улице в Москве

Читайте нас в:

Кадры аварии показал Дептранс Москвы. Kia влетел в грузовик дорожной службы, который перекрывал полосу при проведении работ. На кадрах видно, что легковой автомобиль врезался в него боковой частью со стороны пассажира и получил сильные повреждения. Движение в районе ДТП временно ограничивали.

На Калужском шоссе в Новой Москве случилась авария с участием электробуса и автомобиля каршеринга. Пострадали два человека.

Авария случилась около полуночи недалеко от съезда с Амурской улицы на МСД. Kia столкнулась с КамАЗом. Из легкового авто после удара вытекло топливо и разлилось на 30 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели горючее с дороги. В легковой машине разблокировали тела двух человек.