Два человека погибли при взрыве на предприятии под Варшавой
В помещении предприятия в городе Тархомин, расположенном под Варшавой, прогремел взрыв. В результате погибли два человека. Об этом сообщила полицейский комендант Паулина Онишко. Ее процитировало РИА «Новости».
«На место был вызван специальный медицинский вертолет санитарной авиации. К сожалению, два человека погибли», - указала Онишко.
По данным полиции, два работника выполняли сварочные работы, после чего раздался взрыв. Следователи установят причину произошедшего.
Недалеко от ЗОМЗ в Сергиевом Посаде 9 августа произошел взрыв на складе пиротехники. В расположенных рядом зданиях вылетели окна и двери. Суд арестовал технического директора компании «Пиро-Росс». В результате случившегося пострадали 96 человек , один погиб.
Позже корпоративное общество взаимного страхования «РТ - Взаимное страхование» в структуре Ростеха обязалось выплатить заводу 500 миллионов рублей компенсации ущерба от взрыва.
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