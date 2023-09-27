Два человека погибли при взрыве на предприятии под Варшавой

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«На место был вызван специальный медицинский вертолет санитарной авиации. К сожалению, два человека погибли», - указала Онишко.

По данным полиции, два работника выполняли сварочные работы, после чего раздался взрыв. Следователи установят причину произошедшего.

Недалеко от ЗОМЗ в Сергиевом Посаде 9 августа произошел взрыв на складе пиротехники. В расположенных рядом зданиях вылетели окна и двери. Суд арестовал технического директора компании «Пиро-Росс». В результате случившегося пострадали 96 человек , один погиб.

Позже корпоративное общество взаимного страхования «РТ - Взаимное страхование» в структуре Ростеха обязалось выплатить заводу 500 миллионов рублей компенсации ущерба от взрыва.

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