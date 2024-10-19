19 октября 2024, 08:37

Два человека погибли при взрыве бытового газа в Кирсанове

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Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области. В пресс-службе МЧС России сообщили, что на месте обрушения пятиэтажки работают спасатели.

«Предварительно, пострадали четыре человека, из них двое погибли. Спасены пять жильцов», - уточнили в МЧС.

Пожарные ликвидировали возгорание, которое началось после утечки бытового газа на площади 150 квадратных метров. Повреждены четвертый и пятый этажи дома на Коммунистической улице.

Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил , что взрыв произошел на четвертом этаже. Жильцов срочно эвакуировали.

Губернатор добавил, что за помощью к медикам обратились восемь человек, их доставили в больницу. Пятеро отказались от госпитализации.

Ранее взрыв газовоздушной смеси с последующим горением произошел в Дагестане. ЧП случилось в квартире на первом этаже многоквартирного дома. Пострадал 26-летний мужчина, который в момент происшествия был в квартире. Он попал в больницу в тяжелом состоянии с множественными ожогами.

Газ Взрывы
18 октября 2024, 22:55
МВД возбудило дело после гибели подростка в ДТП с питбайком в Подмосковье
Пресс-служба МВД
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Ехавший на питбайке подросток погиб в аварии в городском округе Лотошино, сообщила пресс-служба МВД по Московской области. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего.

По данным следствия, подросток 2011 года рождения ехал на мини-мотоцикле по дороге Лотошино - Ошейкино со своим товарищем 2012 года рождения.

«Несовершеннолетний, управляя питбайком, выехал со второстепенной дороги на шоссе и совершил столкновение с легковым автомобилем „Мерседес“», - уточнили в полиции.

Водитель питбайка выжил, его доставили в больницу. Пассажир от полученных травм погиб на месте. МВД возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 УК.

Накануне подросток из Петербурга без спроса взял машину отца и поехал кататься с подругами. Автомобиль заметили сотрудники ДПС и потребовали остановиться. Молодой человек проигнорировал требование и попытался скрыться, но угодил в ДТП.

Уголовное дело Дети ДТП Полиция Лотошино
18 октября 2024, 19:10
Скорая врезалась в Mercedes на северо-востоке Москвы
Телеканал «360»
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Машина скорой помощи с включенным проблесковым маячком врезалась в Mercedes на пересечении улиц Декабристов и Каргопольской. Об этом 360.ru сообщил источник.

Обошлось без пострадавших. По предварительной информации, водитель скорой не убедился в безопасности маневра и влетел в легковушку. Авария произошла прямо на пешеходном переходе.

Других подробностей происшествия пока нет.

Ранее пожарная машина и автобус столкнулись в Новой Москве. По словам источника 360.ru, оба водителя пострадали. В автобусе пассажиров не было.

Скорая помощь ДТП Mercedes Москва
18 октября 2024, 13:33
Жильцам ЖК в Люберцах, страдающим от нападения ворон, дали совет
Телеканал «360»
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Жители комплекса Pilot 918 в Люберцах готовят коллективное обращение, чтобы их защитили от ворон, забрасывающих их камнями с крыши. Каковы шансы, что на пернатых бандитов найдут управу, рассказал 360.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам специалиста, за ситуацию должна нести ответственность управляющая компания, которая неизвестно зачем оставила мелкие камешки на крыше дома.

«Если управляющая компания туда насыпала щебень, а хорошо обученные вороны берут этот щебень и бросают - необходимо было, естественно, сразу же просчитать и принять меры для того, чтобы не наносить ущерб. Ну [ладно] там на стекло, а если бабушке на голову этот щебень упадет?» - задался вопросом собеседник 360.ru.

Соловьев предложил тем, кто уже пострадал от ворон, в досудебном порядке потребовать от управляющей компании возместить ущерб. Если выяснится, что щебень там именно из-за ее действий, то необходимо задокументировать повреждения и вызвать страховую компанию, после чего возмещать вред, включая моральный, через суд.

«Лучше всего объединиться в какой-то коллективный иск. Это будет гораздо более действенно, и придется не с каждым договариваться, а со всеми вместе. И это, уверен, будет не под силу управляющей компании. Придется все выплачивать», - подытожил юрист.

Ущерб от действий ворон, по словам местных жителей, растет с каждым днем. Люди хотят обезопасить себя, пока не произошло беды. Удастся ли им это, покажет время.

Люберцы Птицы Машины Квартиры
18 октября 2024, 10:15
Ростовские школьники-прогульщики унизили и обматерили 68-летнюю учительницу
РИА «Новости»
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Школьники из Шолоховского района Ростовской области грубо ответили учительнице, которая пыталась позвать их на уроки. Об этом сообщил Telegram-канал «Don Mash».

Педагог вышла во двор школы и обратилась к группе подростков, прогуливающих уроки. В ответ на замечание молодые люди стали унижать 68-летнюю учительницу, ругались матом и говорили пошлые шутки в адрес женщины.

Все происходящее они записывали на видео. На кадрах видно, что педагог даже не повысила голос в ответ на такое поведение учеников.

«Ты сам-то понимаешь, что говоришь? Завтра с мамой твое поведение обсужу», - обратилась она к одному из подростков.

Директор школы в комментарии каналу заявила, что после публикации ролика начались две проверки. Одну проводят сотрудники полиции, а вторая проверка - внутренняя.

За оскорбление педагога наказать могут не только учеников, но и их родителей, добавили авторы поста.

Ранее в Таганроге третьеклассник обматерил учительницу во время проведения контрольной работы. Помимо словесных оскорблений, мальчик даже замахнулся на женщину ногой.

Школы Школьники Полиция

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