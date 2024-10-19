Два человека погибли при взрыве бытового газа в Кирсанове

«Предварительно, пострадали четыре человека, из них двое погибли. Спасены пять жильцов», - уточнили в МЧС.

Пожарные ликвидировали возгорание, которое началось после утечки бытового газа на площади 150 квадратных метров. Повреждены четвертый и пятый этажи дома на Коммунистической улице.

Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил , что взрыв произошел на четвертом этаже. Жильцов срочно эвакуировали.

Губернатор добавил, что за помощью к медикам обратились восемь человек, их доставили в больницу. Пятеро отказались от госпитализации.

Ранее взрыв газовоздушной смеси с последующим горением произошел в Дагестане. ЧП случилось в квартире на первом этаже многоквартирного дома. Пострадал 26-летний мужчина, который в момент происшествия был в квартире. Он попал в больницу в тяжелом состоянии с множественными ожогами.