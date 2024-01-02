Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области

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По данным ведомства, сообщение о возникновении пожара в квартире жилого дома поступило вечером 2 января.

«Произошло загорание дивана на площади четыре квадратных метра в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома. В результате пожара погибли два человека, личности устанавливаются», - уточнили в ведомстве.

После тушения огня в доме нашли тела 53-летнего мужчины и 52-летней женщины. Сейчас причина пожара устанавливается, следователи работают на месте, как сообщил в своем Telegram-канале региональный СК.

Ранее в башкирском селе Ангасяк в новогоднюю ночь из-за неисправного удлинителя, к которому подключили уличную гирлянду, произошел пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. Благодаря сработавшему пожарному извещателю все восемь жильцов спаслись.