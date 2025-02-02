02 февраля 2025, 11:38

Два человека погибли при пожаре в панельном доме в Кузьминках

Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости

Пожар произошел в двухкомнатной квартире на Волжском бульваре в районе Кузьминки в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о возгорании в 12-этажном панельном жилом доме на Волжском бульваре поступило в спасательную службу в 9:55. Уже в 10:04 пожарные прибыли на место происшествия.

Огонь охватил площадь в пять квадратных метров, горели личные вещи и мебель, из квартиры на десятом этаже шел дым.

К тушению привлекли 25 специалистов и семь единиц техники, рассказали в пресс-службе МЧС России. В квартире спасатели обнаружили тела погибших мужчины и женщины. Причину произошедшего установят дознаватели МЧС.

Ранее крупный пожар произошел в нелегальном хостеле на улице Сходненский тупик в Москве. Пламя распространилось на площади 2000 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли 249 человек личного состава и 76 единиц техники.

Спасатели Пожары Москва
02 февраля 2025, 09:28
СК завел уголовное дело после отравления детей в отеле «Поречье»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Люблинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг после отравления детей в отеле на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК России.

«Изымаются продукты питания и документация, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - подчеркнули в ведомстве.

Люблинская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося.

Ранее стало известно, что вечером 1 февраля минимум девять детей , приехавших в Москву из Ростова-на-Дону для участия в танцевальном конкурсе, почувствовали себя плохо в отеле «Поречье». Утром 2 февраля на место приехала скорая помощь. По предварительной информации, накануне юные спортсмены заказывали доставку еды.

Дети Скорая помощь Отели Москва
02 февраля 2025, 08:48
Девять детей отравились едой в отеле на юго-востоке Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Не меньше девяти детей из Ростова-на-Дону пострадали от отравления в отеле «Поречье» в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Дети приехали в столицу для участия в танцевальном конкурсе. Всего в гостиницу заселились 111 человек, большинство из которых - несовершеннолетние. На место происшествия прибыла скорая помощь.

Юные танцоры почувствовали себя плохо вечером 1 февраля, однако врачей вызвали 2 февраля около шести утра. Информации о том, отравились ли дети едой в самом отеле или в другом месте, пока нет. Известно, что накануне спортсмены заказывали доставку.

Накануне семь детей-спортсменов , прибывших в Ессентуки для учебы и тренировок из Белгородской области, попали в больницы с отравлениями. Городская прокуратура приступила к проверке. Ее взял на контроль глава Ессентуков Владимир Крутников.

Дети Отели Врачи Москва
02 февраля 2025, 08:37
Массовый убийца Галявиев рассчитывал взрывом полностью разрушить школу в Казани
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Приговоренный к пожизненному лишению свободы Ильназ Галявиев при подготовке нападения на казанскую гимназию в мае 2021 года рассчитывал, что его самодельное взрывное устройство полностью разрушит учебное заведение. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление суда.

«Из данных в ходе предварительного расследования показаний осужденного следует, что он рассчитывал на более мощный взрыв приготовленного им устройства. Что он приведет к разрушению перекрытий, стен и других конструктивных элементов, вплоть до полного разрушения здания гимназии», - говорится в материале дела.

Стрельбу бывший ученик гимназии № 175 открыл в 11 мая 2021 года. Тогда погибли девять человек, ранения получили еще 139. Суд признал пострадавшими по делу более 600 граждан.

Верховный суд Татарстана отправил Галявиева на отбывание пожизненного срока в исправительную колонию «Черный дельфин» в Оренбургской области. Ему также выписали штраф в размере 200 тысяч рублей.

Школы Казань Взрывы
02 февраля 2025, 08:31
Младенец умер в красноярской семье, в которой насмерть отравились четверо детей
Пресс-служба Генпрокуратуры
Читайте нас в: Google Новости
Трехмесячный ребенок умер в семье в селе Красная Сопка в Красноярском крае, в которой осенью прошлого года из-за отравления погибли четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Тело младенца без признаков жизни родители обнаружили в его кроватке 2 февраля около 3:30 по местному времени.

«При осмотре места происшествия эксперт признаков телесных повреждений у ребенка не зафиксировал. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия рвотными массами», - сказал Назаровский межрайонный прокурор Владислав Беспалов.

Ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него не находили, на учебе в клиниках он не состоял. По словам матери, ее привычный рацион питания не менялся.

Надзорное ведомство организовало процессуальную проверку по факту смерти младенца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

В сентябре 2024 года в этой же семье погибли четверо детей возрастом от шести до 13 лет из-за отравления токсичным веществом. Беременная на тот момент мать и отец выжили. Пятый ребенок появился на свет в ноябре прошлого года. Отцу семейства предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, расследование дела еще не завершили.

Уголовное дело Дети Красноярский край

Новости по теме