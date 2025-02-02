Два человека погибли при пожаре в панельном доме в Кузьминках

Сообщение о возгорании в 12-этажном панельном жилом доме на Волжском бульваре поступило в спасательную службу в 9:55. Уже в 10:04 пожарные прибыли на место происшествия.

Огонь охватил площадь в пять квадратных метров, горели личные вещи и мебель, из квартиры на десятом этаже шел дым.

К тушению привлекли 25 специалистов и семь единиц техники, рассказали в пресс-службе МЧС России. В квартире спасатели обнаружили тела погибших мужчины и женщины. Причину произошедшего установят дознаватели МЧС.

Ранее крупный пожар произошел в нелегальном хостеле на улице Сходненский тупик в Москве. Пламя распространилось на площади 2000 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли 249 человек личного состава и 76 единиц техники.