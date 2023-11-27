27 ноября 2023, 18:26

Два человека погибли при пожаре в Новой Москве

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В Новой Москве мужчина и женщина выпали из окна квартиры на 11 этаже жилого дома, в котором начался пожар. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По данным источника, сначала из окна выпала женщина, а затем - мужчина. Очевидцы сообщили, что упавшая на землю жительница многоэтажки еще подавала признаки жизни, однако прибывшие на место медики констатировали смерть обоих. О других пострадавших при пожаре не сообщалось.

О возгорании в поселении Рязановское стало известно вечером 27 ноября.

Пожар в жилом доме заметили очевидцы: из окон квартиры вырывался густой черный дым и огонь.

К настоящему моменту возгорание мебели в трехкомнатной квартире удалось ликвидировать на площади в 15 квадратных метров. О причинах пожара информации не поступало. На месте происшествия начали работать сотрудники экстренных городских служб. Часть жителей многоэтажного дома эвакуировалась самостоятельно до приезда спасателей.

Пожары Москва 2023
27 ноября 2023, 19:50
Двухлетняя девочка отравилась метадоном в Красногорске
unsplash.com
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Двухлетнюю девочку госпитализировали в Красногорске с признаками отравления. Анализы показали наличие метадона в организме ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Девочку доставили в медицинское учреждение в состоянии комы 25 ноября. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции также выясняют обстоятельства произошедшего. По словам правоохранителей, сообщение о госпитализации ребенка поступило из медучреждения в дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск.

По данным Telegram-канала Mash , девочка отравилась метадоном, так как вещество в открытом доступе оставил ее отец-наркоман. Экспертиза крови мужчины показала следы марихуаны и других психостимуляторов.

В сентябре шестиклассник из Москвы попал в больницу после литра водки и наркотиков. Скорая помощь доставила мальчика в токсикореанимацию с сильным отравлением.

Красногорск Дети Больницы
27 ноября 2023, 19:08
Москвич попал в больницу после отравления метадоном
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Житель Москвы попал в больницу после отравления метадоном. Опасная партия наркотика могла попасть в столицу из Ставрополя. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, с отравлением этим наркотиком уже попали в больницу два человека: двухлетняя девочка из Красногорска и 24-летний мужчина из Хорошевского района Москвы.

Мужчину нашли без сознания и госпитализировали в субботу из жилого комплекса бизнес-класса «Лайнер Восток» на Ходынском бульваре. Предположительно, пострадавший уже длительное время страдает от наркозависимости. Девушка, снимающая квартиру, из которой медики забрали пострадавшего, познакомилась с ним в клубе и пригласила в гости. Сейчас с ней работают сотрудники полиции.

Кроме того, правоохранительные органы начали проверку после отравления двухлетней девочки, которое произошло в Красногорске.

В Астрахани от отравления метадоном скончались три человека. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Наркотики Москва 2023
27 ноября 2023, 18:38
«Громко закричал, и их это испугало». Жительница Щелкова — о нападении мигрантов на ее дедушку
Pxhere
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Двое мужчин напали в Щелкове на 76-летнего пенсионера, который был за рулем автомобиля. Они избили мужчину и повредили машину. Внучка пострадавшего в беседе с «360» раскрыла подробности нападения.

По словам женщины, ее дедушка утром подъехал на машине к дому, чтобы забрать родственницу. Неизвестные перегородили ему дорогу, вломились в салон автомобиля и потребовали отвезти их по названному адресу. После отказа они стали избивать мужчину.

«Эти двое нарушителей - как оказалось, мигранты - наносили ему удары то с одной, то с другой стороны. Удары были в область головы, но дед, к счастью, каким-то образом увернулся, и поэтому травмы были не очень сильные», - отметила она.

Скрыться нападавшие попытались после того, как пожилой мужчина стал кричать.

«Он громко закричал, и, видимо, их испугало, что это может привлечь внимание. Мигранты сразу от его крика выскочили из машины и стали наносить удары по машине», - добавила внучка пенсионера.

По ее словам, злоумышленники помяли дверь автомобиля. Его пришлось сдать в ремонт.

«Чувствует себя не очень хорошо» Врачи диагностировали у пострадавшего ушибы. После побоев у него шла кровь из носа, он был в шоковом состоянии, у него поднялось давление, рассказала собеседница канала.

«Дедушке 76 лет, для него это был стресс. У него высокое давление, он чувствует себя не очень хорошо. Сегодня снова вызвали в полицию, сейчас он находится там», - указала она.

В тот же день злоумышленники напали на еще одного местного жителя. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Правоохранители задержали подозреваемых и установили их личности. Мужчины полностью признали свою вину.

Мигранты Пенсионеры Щелково
27 ноября 2023, 18:28
Готовившийся к аварийной посадке Ил-76 успешно приземлился в Шереметьево
Pxhere
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Самолет Ил-76, летевший из Новосибирска в Москву, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. Как сообщил представитель экстренных служб РИА «Новости», судно готовилось к экстренной посадке из-за отказа навигационной системы посадке.

Самолет Ил-76, летевший из Новосибирска в Москву, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. Как сообщил представитель экстренных служб РИА «Новости» , судно готовилось к экстренной посадке из-за отказа навигационной системы посадке.

К месту планируемого приземления самолета направляли специальные дежурные подразделения аэропорта.

«Посадку ВС произвело в 17:46 благополучно», - передали в аэропорту.

Ранее летевший из Сочи в Челябинск Boeing совершил аварийную посадку. Перед приземлением пилот сделал шесть кругов над городом. Пассажиры распереживались, начали плакать , потому что командир корабля ничего им не объяснил. Причиной аварийной посадки стала техническая неисправностью воздушного судна - у борта не выпустились закрылки.

Самолеты Аэропорт Шереметьево

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