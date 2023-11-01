Два человека погибли при пожаре в частном доме на Сахалине

Число арестованных за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15

Количество арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

По ее словам, суд признал их виновными в совершении административного правонарушения.

«Восьмерым из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток, двоим с учетом состояния здоровья назначено по 60 часов обязательных работ», - рассказала Мамаева.

Она отметила, что арестованным вменяются обвинения по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ранее стало известно, что Генпрокуратуру призвали проверить блогера Хасбика на антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане. С такой просьбой в правоохранительные органы обратился его подписчик. Он рассказал, что Хасбик призывал не сдавать квартиры еврейским беженцам и не обслуживать их в заведениях. Кроме этого, блогер призывал выселить евреев из гостиницы «Фламинго» в Хасавюрте.