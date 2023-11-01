Два человека погибли при пожаре в частном доме на Сахалине
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске. Об этом сообщило в Telegram-канале МЧС России.
«Пожарного извещателя не было - в огне погибли два человека», - сообщили в пресс-службе.
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В тушении приняли участие 15 спасателей и 5 единиц техники регионального управления ведомства. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован.
Что стало причиной ЧП, пока не сообщается.
Накануне, 31 октября, четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Азове Ростовской области. По предварительным данным, огонь охватил квартиру на первом этаже дома по улице Победы, там находились бабушка с внуками. Площадь возгорания составила около десяти квадратных метров.