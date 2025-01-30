30 января 2025, 07:08

Два человека погибли при пожаре в бытовках на юго-западе Москвы

РИА «Новости»
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Два человека погибли и один пострадал при пожаре в бытовке в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в Троицке на улице Академика Дыхне. Загорелась одна двухэтажная бытовка.

Прибывшие на место ЧП спасатели потушили огонь и обнаружили двух погибших. Также один человек пострадал - у него перелом левой стопы.

На прошлой неделе пожар случился на стройке в Алтуфьевском районе столицы. Огонь охватил сразу несколько бытовок. Спасатели ликвидировали возгорание, его площадь составила 45 квадратных метров.

В этот же день в Москве случился другой пожар на стройке. Недалеко от станции метро «Терехово» загорелись металлоконструкции.

Спасатели Пожары Москва
30 января 2025, 07:19
Три человека пострадали в массовом ДТП на севере Москвы
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Утром 30 января авария с участием трех машин произошла на Ленинградском шоссе, пострадали три человека. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось в районе дома 40. Прибывшие на место экстренные службы перекрыли три полосы из четырех, причины аварии выясняются.

Всего пострадали три человека, у одного из них травма поясничного отдела. На месте работают бригады скорой помощи.

Днем ранее локомотив протаранил автобус в Наро-Фоминске , информация о пострадавших не поступала.

ДТП Москва
30 января 2025, 05:15
Аэропорт Рейгана в Вашингтоне приостановил работу из-за ЧП с самолетом
РИА «Новости»
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В США приостановили отправку и прием самолетов в аэропорту Рейгана, расположенном в Вашингтоне, из-за чрезвычайного происшествия с воздушным судном. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США ( FAA ).

«Вылеты в Ronald Reagan Washington National приостановлены из-за чрезвычайной ситуации с воздушным судном. Вероятность продления запрета оценивается как средняя (30-60%)», - уточнил авиарегулятор.

Позже экстренные службы США заявили, что рядом с аэропортом в реку упал небольшой самолет. На место отправили пожарные суда.

Ранее в Казахстане самолет компании FlyArystan столкнулся со стаей птиц во время взлета из аэропорта в Уральске.

До этого в Хабаровском крае самолет Ан-24 из-за возможной технической неисправности выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в кусты в селе Нелькан Аяно-Майского района. Обошлось без пострадавших.

США Вашингтон Самолеты
30 января 2025, 02:33
Танкер «Волгонефть-239» специально посадили на мель
РИА «Новости»
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Корму танкера «Волгонефть-239» специально посадили на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае. Такие меры приняли ради безопасности экипажа и предотвращения разлива мазута, заявил в беседе с ТАСС судовладелец ЗАО «Волгатранснефть».

Он рассказал, что в момент крушения танкер переломился по миделю в районе третьего-четвертого танков. Капитан судна не стал снимать экипаж во время спасательной операции, а отдал приказ следовать задним ходом на кормовой части на отмель.

Судовладелец назвал правильным решение капитана. Благодаря этому удалось предотвратить дальнейшее крушение «Волгонефть-239» и разлив нефтепродуктов.

Представитель компании отметил, что действия команды помогли сохранить более двух тысяч тонн мазута целым на борту.

Оперштаб Краснодарского края ранее заявил, что танкер «Волгонефть-239» начали готовить к утилизации корпуса. Специалисты завершили откачку нефтепродуктов из кормовой части танкера раньше планируемого срока.

Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
29 января 2025, 23:35
Локомотив протаранил автобус в Наро-Фоминске
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ДТП с участием автобуса и тепловоза произошло в Наро-Фоминске на нерегулируемом железнодорожном переезде. По данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Авария произошла 29 января в 18:00 часов на железнодорожных путях необщего пользования. Автобус выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где в него врезался локомотив.

В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в салоне автобуса пассажиров не было. Сейчас правоохранители устанавливают причины произошедшего, а также они назначили проверку исполнения законодательства о безопасности железнодорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Накануне массовая авария с участием пяти автомобилей каршеринга на востоке Москвы. В ДТП пострадал один человек.

Наро-Фоминск ДТП Автобусы

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