Два человека погибли при ДТП с автобусом в Ленобласти

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ДТП произошло 2 февраля около 22:45 на 133-м километре трассы «Нарва» в Ленинградской области. В результате столкновения автобуса междугороднего сообщения и снегоуборочной машиной погибли два человека.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Личности погибших и обстоятельства аварии устанавливаются.

В МВД добавили, что правоохранители проводят проверку.

Ранее после ДТП с иномаркой автомобиль Mercedes сбил решетку ограждения набережной и рухнул в Обводный канал.

В салоне находились мать и дочь. Прохожие сразу вытащили одну из них. Позже стало известно, что пострадавшие родственницы погибли.