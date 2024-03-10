Два человека погибли на станции МЦД Матвеевская в Москве

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По данным автор публикации, тело одного пострадавшего лежало на платформе, а второго - возле рельсов.

«Сила удара была такая, что в нескольких метрах от него лежит его же нога», - рассказал журналист телеканала.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее на Большой кольцевой линии в столичном метро временно увеличили интервалы движения поездов из-за оказавшегося на путях человека. Детали произошедшего уточняются.

Несколько дней назад на Люблинско-Дмитровской линии московского метро на пути упал человек. Из-за этого пришлось приостановить движение поездов. О состоянии упавшего не сообщили.