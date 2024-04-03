Два человека погибли из-за штормового ветра в Москве

«Сегодня на Москву обрушилась непогода - сильный ветер с перепадами температуры. <…> не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», - написал он.

По его словам, всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Сейчас службы города оперативно устраняют последствия непогоды.

Как сообщил источник РИА «Новости» , один человек погиб из-за падения большого предмета на него с высотного здания. Происшествие случилось на улице Вильгельма Пика. Второй погибший был рабочим, он скончался при похожей ситуации на Южнопортовой улице.

Всего из-за сильного ветра упало восемь деревьев, девять кровель зданий повредились. Четыре автомобиля получили повреждения из-за упавших деревьев.

Порывы ветра в столице достигли 21 метра в секунду. Под натиском стихии не выдержали не только деревья, но и общественные туалеты.