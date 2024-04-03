03 апреля 2024, 22:11

Два человека погибли из-за штормового ветра в Москве

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Два человека умерли в связи с сильным ветром в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Сегодня на Москву обрушилась непогода - сильный ветер с перепадами температуры. <…> не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», - написал он.

По его словам, всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Сейчас службы города оперативно устраняют последствия непогоды.

Как сообщил источник РИА «Новости» , один человек погиб из-за падения большого предмета на него с высотного здания. Происшествие случилось на улице Вильгельма Пика. Второй погибший был рабочим, он скончался при похожей ситуации на Южнопортовой улице.

Всего из-за сильного ветра упало восемь деревьев, девять кровель зданий повредились. Четыре автомобиля получили повреждения из-за упавших деревьев.

Порывы ветра в столице достигли 21 метра в секунду. Под натиском стихии не выдержали не только деревья, но и общественные туалеты.

Природа Москва
03 апреля 2024, 20:08
Суд арестовал мастера участка по делу о смертельном ДТП под Ярославлем
Читайте нас в: Google Новости
В Ярославской области суд арестовал на два месяца 49-летнего мастера дорожного участка № 2. Он проходит по делу о смертельном ДТП на железнодорожном переезде, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что подозреваемый позволил 54-летнему монтеру пути без соответствующего обучения выполнить работу дежурного по железнодорожному переезду.

По предварительным данным, днем 1 апреля неопытный монтер нарушил правила эксплуатации железнодорожного транспорта, отключил устройство заграждения переезда, тем самым открыл дорогу на переезд рейсовому автобусу.

В результате автобус «Бектышево - Переславль» столкнулся с пассажирским поездом. В аварии погибли семь человек.

Самого монтера пути отправили в СИЗО на два месяца. Выяснилось, что 1 апреля на работе он находился в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП Поезда Аресты
03 апреля 2024, 18:50
Монтера пути арестовали после смертельного ДТП с поездом и автобусом под Ярославлем
Читайте нас в: Google Новости
Монтера пути, который, предположительно, виновен в аварии с семью погибшими в Ярославской области, арестовали на два месяца. Прокурор подтвердил, что мужчина был пьян, стало известно «360».

Срок ареста - до 1 июня.

Переславская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следствия о взятии 54-летнего монтера пути под стражу. Суд избрал меру пресечения с учетом этой позиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Работника железной дороги заподозрили в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта в состоянии опьянения, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 4 статьи 263 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, 1 апреля пьяный монтер пути отключил устройство заграждения переезда и допустил проезд автобуса. В результате автобус и поезд столкнулись. Предполагаемого виновника задержали.

Ранее «360» публиковал видео из зала суда.

Суд ДТП Автобусы Поезда
03 апреля 2024, 18:47
Фейк: в центре Москвы сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Сети появилась информация о падении лифта в доме на Малой Калитниковской улице в Москве. «360» проверил это сообщение.

Фейк В Москве на Малой Калитниковской улице в доме № 20, корпус 2, сорвался лифт вместе с 17-летней девушкой и ее собакой. Информацию об этом распространили в соцсетях и пабликах.

Правда На самом деле выяснилось , что срыва лифта не было. По данным «Мослифта», дежурная бригада приехала в течение 25 минут, которые соответствуют нормативным требованиям, и девушка со своим питомцем не пострадали.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москвы. Там заявили, что речь шла о проблемах с подъемным механизмом.

Лифт был установлен в доме в декабре 2023 года. Причиной застревания стал скрытый дефект дверей шахты. Организация выставит претензию заводу-изготовителю.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Соцсети Москва
03 апреля 2024, 16:51
Крупный пожар вспыхнул на полимерном заводе в Ростовской области
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Пожар произошел на территории полимерного завода в городе Азове. Пожарные оперативно локализовали открытое горение, сообщила «360» пресс-служба МЧС Ростовской области.

По информации ведомства, на территории производства загорелись поддоны.

«Площадь [пожара составила] 250 квадратных метров», - указали в пресс-службе.

В МЧС также не подтвердили информацию о том, что в Азове загорелся подвесной мост.

«О подвесном мосте информации нет», - пояснили в ведомстве.

Ранее пожар вспыхнул на территории завода «Электроизолит» в Хотькове. Спасатели оперативно потушили возгорание и ликвидировали последствия ЧП. По информации МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров, ему присвоили второй ранг сложности.

Никто из сотрудников производства не пострадал. Для тушения пожара МЧС привлекло 53 сотрудников и 17 единиц техники.

Пожары МЧС РФ Заводы

Новости по теме