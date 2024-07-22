22 июля 2024, 10:01

Два человека погибли из-за пожара в квест-комнате в Махачкале

Пресс-служба МЧС
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При пожаре в квест-комнате в Махачкале 19-летняя студентка сгорела заживо. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Огонь охватил помещение в «Доме ужасов» на улице Шеболдаева. Внутри здания проходили квест две пары, рассказали очевидцы. Пожар вспыхнул после того, как сотрудник поджег специальную перчатку и отбросил в сторону бензопилу с керосином. Одна участница была прикована наручниками к стулу.

В Республиканской клинической больнице РИА «Новости» сообщили, что еще одна девушка умерла в больнице.

«У нее были очень серьезные ожоги», - добавили в медучреждении.

В Краснодарском крае из-за взрыва газа загорелся магазин. ЧП случилось в Апшеронске. Очевидица сообщила, что взрыв уничтожил аптеку. По предварительным данным, пострадали 14 человек , одного удалось спасти из-под завалов.

Пожары Россия
22 июля 2024, 11:13
Момент взрыва ТЦ в Апшеронске попал на видео
Телеканал «360»
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Взрыв прогремел утром в торговых рядах на улице Ворошилова в Апшеронске. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно вспышку и взрыв, после которого здание получило серьезные повреждения, слетела большая часть крыши. От ТЦ повалил густой черный дым.

В результате ЧП пострадали четыре человека, рухнули несколько строительных конструкций. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. ЧП произошло из-за взрыва газо-воздушной смеси На место пожара прибыли спасатели. Они тушат здание и разгребают завалы. Сотрудники МЧС достали из-под рухнувших конструкций женщину-фармацевта.

Местный житель рассказал 360.ru, что во время взрыва затрясся дом, расположенный в 50 метрах от места ЧП.

Газ Взрывы Видео
22 июля 2024, 10:47
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Апшеронске
Пресс-служба Следственного комитета
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Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после взрыва газа в Апшеронске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

На улице Ворошилова рухнули несколько строительных конструкций, начался пожар. Предварительно, пострадали четыре человека, из-под завалов достали женщину-фармацевта.

«Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются», - уточнили в СК.

Прокуратура также проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Власти пообещали оказать всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Ранее в распоряжении 360.ru оказалось видео с разрушенным после взрыва зданием.

Уголовное дело Газ Взрывы Краснодарский край
22 июля 2024, 10:28
На МЦД-4 возникла задержка в движении поездов из-за срыва стоп-крана
РИА «Новости»
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Поезда Горьковского направления, включая МЦД-4, следуют с увеличенными интервалами из-за срыва стоп-крана пассажирами на станции Москва-Курская. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Как сообщили в пресс-службе, электричка шла из Апрелевки. В 07:34, когда она отправлялась в сторону Железнодорожной, пассажиры сорвали стоп-кран. Из-за этого интервалы движения поездов в сторону области выросли.

Московская железная дорога принесла извинения пассажирам за неудобства.

По сообщениям в социальных сетях , задержка в движении электропоезда составила 47 минут. Это объяснили тем, что восстановить тормозную магистраль после срыва стоп-крана на современных электричках сложнее, чем на старых.

В конце июня на Третьем диаметре вагоны электропоезда самопроизвольно расцепились на платформе «Кратово», никто не пострадал.

Поезда МЦД
22 июля 2024, 10:26
Появились новые кадры с места взрыва в Апшеронске
Телеканал «360»
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В результате взрыва газа в Апшеронске оказался разрушен торговый ряд на одной из центральных улиц, четыре человека пострадали. В распоряжении 360.ru оказались новые видео с места происшествия.


Взрыв газа в Апшеронске полностью уничтожил аптеку. Из-под завалов достали сотрудницу, об этом 360.ru тоже рассказал очевидец.

«Знаю как фармацевта хорошего, из-за нее и ходили в аптеку», - отметил он.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале писал, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Он подчеркнул, что при необходимости подключат врачей из краевых больниц.

Очевидцы сообщили, что на месте происшествия продолжают работать спасатели.

«Достали, по-моему, всех, сейчас тушат, разгребают завалы на дороге», - рассказал один из собеседников 360.ru.

Другой житель добавил, что во время взрыва затрясся дом, расположенный в 50 метрах от места ЧП.

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