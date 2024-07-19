Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе М-2 в Подольске

Посещение кафе на заправке в деревни Лыткино городского округа Солнечногорск обернулось для многодетного отца из Москвы серьезными травмами. После жалоб на долгое обслуживание сотрудники заведения сначала вымогали у клиента деньги за «ущерб деловой репутации», а после сильно избили. Об этом пострадавший рассказал в комментарии 360.ru.

Он пояснил, что приехал на заправку вместе с женой, сыном и племянником. В стоящем рядом кафе он сделал заказ, но когда прошло 30 минут, а еду так и не принесли, мужчина пошел поинтересоваться, почему все происходит так долго.

«Ко мне подошел управляющий этого кафе. Я, конечно, матом не ругался, но литературно его оскорбил», - признался собеседник.

В результате менеджер предложил клиенту выйти на улицу, чтобы обсудить недоразумение. Но вместо дискуссии управляющий начал требовать деньги за оскорбление.

«Из сервиса набежали 10 человек. Начали требовать деньги за „подрыв деловой репутации“. Потом они начали меня вдесятером избивать. Сломали зуб и челюсть», - пояснил пострадавший.

По его словам, участники избиения похвастались связями в силовых структурах и пообещали, что им за это ничего не будет. В результате мужчину забрали прибывшие на место врачи скорой помощи. Он подчеркнул, что просто так это не оставит и намерен действовать по закону.

Представляющий интересы пострадавшего адвокат Александр Карабанов в комментарии 360.ru заявил, что такие этнические банды действуют на ряде заправок Москвы и Московской области, которые провоцируют конфликты с водителями и вымогают у водителей деньги.

«Моему клиенту предъявили претензию, что он якобы кого-то подрезал. К нему подошли порядка 10 человек неславянской внешности, потребовали от него возмещения миллиона рублей. Отказался платить, и за это его избили», - заявил адвокат.

Карабанов подчеркнул, что вместе с клиентом обратился в полицию по факту избиения и разбоя.

В минувший четверг, 18 июля, группа мигрантов напала и избила депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре. Народному избраннику пробили голову. Следователи задержали трех нападавших в рамках уголовного дела о хулиганстве, которое переквалифицируют на покушение на убийство.



